Buca, İzmir'in dinamik ve hızla gelişen ilçelerinden biri olarak hem sosyal yaşam hem de siyaset alanında dikkat çekiyor. Bu ilçenin yönetiminde genç ve enerjik bir isim öne çıkıyor: Görkem Duman. Peki, Görkem Duman kimdir? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? Görkem Duman evli mi, sevgilisi kim? Detaylar...

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, genç yaşına rağmen Türk siyasetinde dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 27 Nisan 1988 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya gelen Duman, eğitim hayatından siyasete uzanan yolculuğu ile tanınıyor. İlköğretim eğitimini Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Duman, lise eğitimini ise Betontaş Anadolu Lisesi'nde sürdürdü.

Yüksek öğrenim hayatında farklı disiplinlerde eğitim alarak geniş bir akademik altyapı oluşturdu. Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Duman, özellikle belediye başkanlığı görevinde bu çok yönlü eğitimini etkin bir şekilde kullanıyor.

Eğitim ve mesleki birikiminin yanı sıra genç yaşta siyaset arenasına adım atan Duman, İzmir'in en önemli ilçelerinden biri olan Buca'nın yönetiminde aktif rol alıyor. Şeffaf yönetim anlayışı ve toplumsal projelere verdiği önem ile Buca halkının takdirini kazanmış durumda.

GÖRKEM DUMAN KAÇ YAŞINDA?

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 27 Nisan 1988 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

GÖRKEM DUMAN NERELİ?

Doğum yeri itibarıyla İzmir'in Buca ilçesi kökenli olan Görkem Duman, hem şehrin hem de ilçenin sosyal ve kültürel yapısına hâkim bir isim olarak biliniyor.

GÖRKEM DUMAN EVLİ Mİ?

Görkem Duman hakkında kamuya yansımış resmi bir evlilik bilgisi bulunmamaktadır.

GÖRKEM DUMAN SEVGİLİSİ KİM?

Medya ve sosyal çevrelerde uzun süredir gündemde olan bir başka konu ise Görkem Duman'ın sevgilisi kim? sorusudur. Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile bir birliktelik yaşadığını doğrulamıştır. Orhan, ilişkinin sorunsuz ve mutlu bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" açıklamasında bulunmuştur.