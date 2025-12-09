Haberler

Buca Belediyesi'nde iş bırakan işçiler, haklarını istedi

İzmir'in Buca Belediyesi'nde toplamda 2 bin işçi, maaş ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. DİSK Genel-İş sendikası, belediye ile yapılan taahhütlere karşın ödemelerin yapılmadığını belirterek, işçilerin haklarını almak için mücadele edeceklerini duyurdu.

İZMİR'in Buca Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 2 bin işçi, maaş ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmediğini belirterek iş bıraktı. Eylemlerine 2'nci günde de devam eden işçiler hem yetkililere hem Buca halkına seslendi.

Buca Belediyesi'nde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile imzalanan taahhütnameye rağmen ekim ayı maaşı ile geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmediği gerekçesiyle dün itibarıyla iş bırakma kararı aldı. Sendikanın aldığı karar doğrultusunda işçiler, dün sabah temizlik işleri müdürlüğü, anaokulları ve yemekhane çalışanları dışındaki tüm birimlerde iş bıraktı.

'HALA ALACAKLARIMIZ DURUYOR'

Eylemlerinin 2'nci gününde işçiler, belediye binası önünde bir araya geldi. Basın açıklaması yapan DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "2 ay önce 7 günlük bir eylemden sonra bir taahhütname imzaladık. Alacaklarımızın bir kısmını aldık. Taahhütnamenin ilk 2 ayından da belli alacaklarımızı aldık. Ama hala alacaklarımız duruyor. Kasım ayının 30'unda, ekim ayı maaşımız ve Toplu İş Sözleşmesi'nden kalan geri dönük alacaklarımızın tamamının ödenmesi gerekiyordu ancak ödenmedi. Bu sebeple sendika ve işçiler olarak karar alıp, haklarımızı alana kadar mücadele edeceğimizi belirtelim" dedi.

'AYIN SONUNDA MAAŞLARIMIZI ALAMIYORUZ'

Şu anda kentte temizlik işlerini durdurmadıklarını söyleyen Yıldız, "Ama 2-3 gün sonra bir sonuç alamazsak hem temizlik işlerinde hem de okullarımızın tamamında iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Bu saatten sonra işçinin kaybedecek bir şeyi yok. Çünkü işçiler, köle gibi gelip çalışıp akşam evine gidiyor. Çoğunun cebinde yol parası yok. Emek üretiyoruz. O kadar çileyi çekiyoruz. Ama akşam evimize giderken cebimizde bir kuruş para yok. Ayın sonunda maaşımızı alamıyoruz. Buca halkının da bizi anlamasını istiyoruz. Gitsinler, işçiler ile kendileri görüşsünler. Kendileri olsa 3-5 ay maaş almadan bu kadar borçla, bu kadar imkansızla çalışabilecekler mi? Canımızdan başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu saatten sonra direnip, eninde sonunda haklarımızı alma noktasında gereken iradeyi ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


