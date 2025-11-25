Haberler

Buca Mahallesindeki Çöp Sorunu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Buca Mahallesindeki Çöp Sorunu Vatandaşları Rahatsız Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde depolanan çöplerin yarattığı kötü koku ve sağlık riski, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, vahşi depolama uygulamasının durdurulmasını ve bölgeye daha fazla ilgi gösterilmesini talep ediyor.

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerin kötü koku yaydığını ve sağlık riski oluşturduğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapanmasının ardından alanda çok miktarda çöp biriktirildiğini öne sürdü.

Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, AA muhabirine, vahşi depolamanın bir an önce durdurulmasını istediklerini söyledi.

Zaman zaman biriken çöplerin yakıldığını, mahallede ciddi hijyen eksikliği yaşandığını savunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Mahallemiz sinek, fare dolu. Ben 30 senedir bu mahallede oturuyorum, 30 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim belediyeden tek istediğimiz, şantiyeyi buradan kaldırması. Burası şehir içi, çok ciddi lağım fareleri var. Yağmur yağdığı halde sinekler gitmiyor. Alsancak'a, Karşıyaka'ya, Göztepe'ye gösterdikleri ilgiyi bu bölgeye de göstermelerini istiyoruz."

Kötü kokunun rahatsız ettiğini dile getiren mahalle sakini Halime Bilgetecan da "Koku katlanılacak durumda değil. Temiz havamızı istiyoruz. Eskisi gibi penceremizi açtığımızda mis gibi koku almak istiyoruz. Hasta olmak istemiyoruz. Çocuklarımız sürekli hastalanıyor." dedi.

Mahalledeki işletmecilerden Hakan Kaçar ise kötü koku ve sinek problemi nedeniyle müşterilerinin sayısının azaldığını öne sürdü.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.