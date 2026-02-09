Haberler

İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon: 26 şüpheli adliyede

Güncelleme:
İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet soruşturması kapsamında Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B. ve 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şehirdeki çeşitli imar usulsüzlüklerinin rüşvetle yapıldığı ortaya çıktı.

İZMİR'de, Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerlerin usule uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat sağlandığının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda 2 Şubat'ta, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliye yönelik operasyonda, Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişiyle birlikte toplam 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanınca, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

