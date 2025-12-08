Haberler

Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen maaşlar nedeniyle iş bıraktı

Güncelleme:
Buca Belediyesinde çalışan yaklaşık 1800 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı, belediye yönetimiyle yapılan protokolün ihlal edildiğini ve işçilerin ekonomik zorluklar yaşadığını belirtti.

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye önünde yaptığı açıklamada, iki ay önce, maaş ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle 7 günlük eylem gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Belediye yönetimiyle maaş ödemesi noktasında protokol imzaladıklarını vurgulayan Yıldız, "Aksamalar olsa da iki ay düzenli bir şekilde ödeme aldık. Kasım ayında almamız gereken ekim ayı maaşımızı ve üçte ikilik alacakların 30 Kasım'da ödenmesi gerekiyordu, ödenmedi. Anlaşma gereği 5 günlük opsiyon vardı. 5 Aralık tarihine kadar bekledik ama ödeme yapılmadı. Bugün yaklaşık 1800 işçi ile iş bırakma eylemine başlıyoruz. Buca halkının bilmesi lazım, bu şehirde oluşan çöp dağlarının sebebi biz değiliz." dedi.

Yıldız, maaşlarını alamayan işçilerin ekonomik zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Haksız bir eylemin içinde olmadıklarını vurgulayan Yıldız, maaş ödemeleri konusunda kendilerine söz verildiğini belirtti.

Verilen söz üzerine eylemi sona erdirdiklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz, sözümüzü tutarken Belediye Başkanı, yine sözünü tutmayarak bizi yarı yolda bıraktı. Sorumlu, belediye başkanıdır. Öyle bu şehirde her seferinde her olumsuzlukta işçinin maaşını kesmek, işçinin alacağını ödememek moda haline geldi. Biz, alın teri döküyoruz. Biz, kimseden babasının cebindeki parayı istemiyoruz ve dilenmiyoruz. Bakınız, İZSU, ödenmeyen su faturaları nedeniyle işçilerin evlerindeki suları kesti. Hala bu şehirde diyorlar ki işçi fazla, bütçeyi zorluyor. Peki kardeşim belediyenin koltuklarına oturduğunuz günden beri kaç kişiyi işe aldınız? Herkes açıklasın. Madem bütçeniz yoktu, para yoktu, belediye zordaydı, borçlarınız vardı, siz bu kadar kişiyi işe niye aldınız? Lafa gelince 'hak hukuk ve adalet' diyenler, gelsinler, bu işçilerin sorununu çözsünler. Sendikaları tehdit etmek, sendika başkanlarını tehdit etmek, işçiyi tehdit etmek, çıkıp sosyal medyada 'Biz, rakam rakam anlatırız, şunu bunu yaparız.' diyeceklerine yönetemedikleri belediyelerin hesabını versinler. Öyle çıkıp süslü koltuklarda ve meydanlarda takım elbiseleri giyerek hak hukuk sloganı atmakla olmuyor bu işler.

Gelsinler, işçinin halini görsünler. Çektikleri sıkıntıları görsünler. Ondan sonra bakalım haktan, hukuktan ve adaletten yanalar mı?"

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
