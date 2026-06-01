İzmir Buca belediyesi hangi partide? Buca Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde?

İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca, yerel seçim sonuçları ve belediye meclisi yapısıyla birlikte Türkiye’nin en çok merak edilen yerel yönetimlerinden biri haline gelmiştir. 2024 seçimlerinin ardından “İzmir Buca Belediyesi hangi partide?” sorusu kamuoyunda öne çıkarken, belediyenin yönetim yapısı ve meclis dengeleri de yoğun şekilde araştırılmaktadır. Peki, İzmir Buca belediyesi hangi partide? Buca Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde? Detaylar haberimizde.

İzmir’in en büyük ve en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Buca, yerel siyaset açısından her dönem dikkatle takip edilen merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. 2024 yerel seçimleri sonrasında ilçede yönetim dengeleri yeniden şekillenirken, hem belediye başkanlığı hem de belediye meclisi yapısı kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki,  İzmir Buca belediyesi hangi partide? Buca Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde? Detaylar...

İZMİR BUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

İzmir’in en büyük ve en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca Belediyesi, 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir. Belediye başkanlığını CHP adayı Görkem Duman kazanmış ve göreve gelmiştir.

Seçim sonuçlarına bakıldığında CHP, Buca’da en yüksek oy oranına ulaşarak belediye başkanlığını kazanmıştır. Ancak ilçede siyasi tablo sadece belediye başkanlığıyla sınırlı değildir; meclis dağılımı açısından çok daha dengeli ve rekabetçi bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Son günlerde basına yansıyan bazı haberlerde, Buca Belediyesi’ne yönelik bir adli sürecin başlatıldığı ve bazı isimler hakkında işlem yapıldığı iddia edilmiştir. Bu tür süreçlerde resmi makamların açıklamaları belirleyici olup, hukuki sürecin sonucuna göre kesin değerlendirme yapılması gerekmektedir.

BUCA BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI NASIL?

Buca Belediyesi meclis yapısı, Türkiye’nin en kalabalık yerel meclislerinden biri olarak çok partili bir dengeye sahiptir. CHP mecliste birinci parti konumunda olsa da, AK Parti başta olmak üzere birçok siyasi parti temsilcisi mecliste yer almaktadır.

Seçim sonuçları şu şekilde şekillenmiştir:

CHP: %41,84

AK Parti: %37,05

İYİ Parti: %8,66

DEM Parti: %5,07

Zafer Partisi: %3,06

Diğer partiler: %1’in altında çeşitli oranlar

Dilara Yıldız
