Buca'da park manzaralı çöp dağları! Kötü koku ve çirkin manzaralar vatandaşları isyan ettirdi

İzmir genelinde bir türlü kalıcı bir çözüme kavuşturulamayan çöp sorunu en fazla Buca'da hissediliyor. Özellikle kenar semtlerde hemen her parkın yanı başında oluşan çöp dağları, hem hastalık saçıyor hem çevreye yaydığı kötü koku ile nefes almayı zorlaştırıyor.

Vahşi depolamanın yapıldığı Harmandalı Çöplüğü'nün kapanmasıyla İzmir'in günlük çöp sorunu da büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeleri, belirlenen farklı alanlarda vahşi depolama ile çöpleri bertaraf etmeye çalışıyor. Günlük 5 bin ton civarında çöpü toplamakta güçlük çeken belediyeler, mahalle aralarında vatandaşı kötü koku ve çirkin manzaralara esir ediyor.

"ÇÖP" DENİNCE AKLA İLK GELEN İLÇE

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerden rahatsız olan çevre sakinleri, son iki haftadır eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Hemen her hafta çıkan yangınlarla çevreyi tehdit eden çöp dağlarına karşı belediyelerin çaresizliği ise halkı çileden çıkarıyor.

HEMEN HER SOKAKTA AYNI MANZARA

Aylarca maaş alamayan Buca Belediyesi işçilerinin grevi yüzünden toplanmayan çöpler, grevden sonra da ilçenin bir parçası haline geldi. Grev olmamasına rağmen özellikle kenar semtlerde hemen her sokakta çöp dağları göze çarpıyor. Dinlenmek, nefes almak için çocuklarıyla parka çıkan vatandaşlar, parkların yanı başında biriken çöplerden etrafa yayılan kötü kokuya maruz kalıyor. Yanan çöp konteynerleri, sokak hayvanlarının etrafa saçtığı çöp poşetleri, çirkin manzara vatandaşı canından bezdirecek hale geldi.

"İZMİR BU MANZARALARI HAK ETMİYOR"

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan İzmir'in çöp dağları, farklı bölgelerden çekilmiş çirkin görüntüler, binlerce olumsuz yoruma rağmen çöp sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. "İzmir bu manzaraları hak etmiyor. Çöpleri düzenli şekilde toplamak niye bu kadar zor" diyen vatandaşlar, temiz bir hava, temiz bir mahalle için kalıcı çözüm bekliyor.