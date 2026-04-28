Buca Belediyesi'nde memurlar eylemde: Haber gelmezse yarın iş bırakacağız

İZMİR'in Buca ilçesinde belediye bünyesinde çalışan memurlar, geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle CHP İzmir İl Başkanlığı ile yaptıkları görüşmeye ilişkin konuştu. Belediye başkanları ile görüşme sağlanıp çözüm üretilmesini beklediklerini ifade eden Tüm Yerel- Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Herhangi bir haber gelmediğinde de bizler yarın iş bırakacağız arkadaşlar. Buca halkı hizmet alamayacak" dedi.

Buca Belediyesi'nde memurlar, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı için belirli aralıklarla sürdürdüğü eyleme bugün de devam etti. Bina önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, CHP İzmir İl Başkanlığı ile yaptıkları görüşmenin ardından akşama kadar çözüm odaklı bir cevap beklediklerini dile getirdiler. Açıklamada çözümle ilgili bir yanıt alamadıkları takdirde, tüm sendikaların birlikte yarın saat 13.30'da Kültürpark'tan CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyecekleri ifade edildi.

'HİZMET ÜRETMEYECEĞİZ'

Tüm Yerel- Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, Tüm Yerel Sen olarak iyi niyetli bir tutum sergilediklerini dile getirip, haksızlıklara 'Dur' diyeceklerini ifade etti. Diğer sendikalarla birlikte emek mücadelesi için mücadele ettiklerini anlatan Bekar, "Bu mücadeleyi, emekçileri masada bırakmayacağımızı il başkanımıza defalarca söyledik. ve bu eylemlerin büyüyerek İzmir geneline yayılacağını iletmiştik. ve bugün de bizlere denilen şuydu. Biz belediye başkanlarıyla görüşeceğiz. Herhangi bir haber gelmediğinde de bizler yarın iş bırakacağız arkadaşlar. Hizmet üretmeyeceğiz. Buca halkı hizmet alamayacak" diye konuştu.

'SORUMLULUKTAN MI KAÇIYORSUNUZ'

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat da belediye binası önünde yaptığı açıklamada, tüm belediye başkanlarına seslenerek, "Sayın belediye başkanı kaçak dövüşmeyi bırakın masaya gelin. Dün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Güç ile yaptığımız görüşmede aldığımız yanıt, mazeret üretme sanatının son örneğidir. Belediye başkanlarının hukuki sorumluluk zırhına bürünerek toplu sözleşmeden kaçtıkları ifade edilmiştir. Buradan Buca, Karşıyaka, Bayraklı ve Narlıdere belediye başkanlarına soruyoruz. Sorumluluktan mı kaçıyorsunuz? Bugüne kadar attığınız imzalardan, yaptığınız ödemelerden sorumlu değil miydiniz? Tasarrufu neden memurdan başlatıyorsunuz? Çoğu belediyede TİS'lerin toplamı 10 milyon lirayı bile bulmayan sosyal denge tazminatını emekçiye çok görürken, anket firmalarına, reklam panolarına, şov projelerine akıttığınız milyonlar hangi vicdana sığmaktadır?" diye konuştu.

'SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Kazanımlarını düşürerek taviz vermeyeceklerini açıklayan Bozat, "Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bizler lütuf beklemiyoruz. Alnımızın terini, imzaladığınız sözleşmelerin gereğini istiyoruz. Belediye emekçisini açlık ve sefalet sınırının altına iten bu teklifler sadece ekonomik bir saldırı değil, aynı zamanda emeğimize yönelik bir hakarettir" dedi. Açıklamanın belediye binası önünde bir araya gelen sendika temsilcileri, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı