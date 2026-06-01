Buca Belediyesi olayı nedir, kimler gözaltına alındı? SON DAKİKA! Buca Belediyesi'nde neler oluyor, operasyon mu yapıldı?

Buca Belediyesi'ne yönelik başlatılan geniş çaplı operasyon, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında belediye yöneticileri ve bazı şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken, soruşturmanın kapsamı da merak konusu oldu. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen operasyon sonrası vatandaşlar, "Buca Belediyesi olayı nedir?" ve "Operasyonda kimler gözaltına alındı?" sorularına yanıt arıyor. İşte yaşanan gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar...

BUCA BELEDİYESİ'NDE NELER OLUYOR?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda belediyeye yönelik geniş çaplı inceleme başlatılırken, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği öğrenildi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Yetkililer tarafından toplam 70 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişilere yönelik işlemler sürüyor.

OLAY NEDİR?

Operasyonun, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde belediyedeki bazı işlemlerin incelemeye alındığı ve ilgili kişiler hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi. Gözaltılarla ilgili soruşturma devam ederken, yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman, 27 Nisan 1988 yılında üç kuşak Bucalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu’nda başladı. Lise eğitimine Betontaş Anadolu Lisesi’nde devam etti. Daha sonra yükseköğrenimi sürecinde Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. Görkem Duman, mimarlık ve şehir planlama alanındaki eğitimlerinin ardından kendi ofisini açarak serbest mesleğe atıldı ve çok sayıda projeye imza attı.

Görkem Duman, 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasi hayatına başladı. Partideki çalışmaları sayesinde kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Duman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı seçildi.