AK Parti'li Saygılı'dan Buca Belediyesi operasyonuna ilişkin açıklama

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de CHP belediyeciliğinin açtığı yaranın gün geçtikçe büyüdüğünü ifade etti.

Saygılı, Buca Belediyesine yönelik operasyonu değerlendirdiği yazılı açıklamasında, İzmir'in yıllardır yerel yönetimlerin eser ve hizmet üretme kabiliyetinden mahrum kaldığını, bu nedenle kentin marka değerinin zarar gördüğünü savundu.

İzmir'de CHP belediyeciliğinin açtığı yaranın gün geçtikçe büyüdüğünü, CHP içerisindeki siyasi tartışmaların ve yargıya taşınan bazı iddiaların kentteki siyasi atmosferi olumsuz etkilediğini belirten Saygılı, "İzmir'i kirli çıkar çatışmalarının, karanlık hesaplaşmalarının, doyuramadıkları rant sevdalarının politik ringine çeviriyorlar. Menfaat ve ikbal kaygısı üzerine kurdukları rezil çarkları o kadar ayyuka çıktı ki bu sabah Buca Belediyesi operasyonu da başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Saygılı, ortaya atılan yolsuzluk iddialarının tesadüf olmadığını, ahlaksızlık yapmayan CHP'li belediye sayısının az kaldığını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, yeni ve karanlık yüzünün en saf ve berrak halini İzmir'de sergilemiştir. Tüm bu karanlık tablo, karamsar hava İzmir'imizi ve değerli hemşehrilerimizi umutsuzluğa sürüklememelidir."