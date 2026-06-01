Haberler

AK Parti'li Saygılı'dan Buca Belediyesi operasyonuna ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de CHP belediyeciliğinin kente zarar verdiğini belirterek, Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonu değerlendirdi ve yolsuzluk iddialarının tesadüf olmadığını savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de CHP belediyeciliğinin açtığı yaranın gün geçtikçe büyüdüğünü ifade etti.

Saygılı, Buca Belediyesine yönelik operasyonu değerlendirdiği yazılı açıklamasında, İzmir'in yıllardır yerel yönetimlerin eser ve hizmet üretme kabiliyetinden mahrum kaldığını, bu nedenle kentin marka değerinin zarar gördüğünü savundu.

İzmir'de CHP belediyeciliğinin açtığı yaranın gün geçtikçe büyüdüğünü, CHP içerisindeki siyasi tartışmaların ve yargıya taşınan bazı iddiaların kentteki siyasi atmosferi olumsuz etkilediğini belirten Saygılı, "İzmir'i kirli çıkar çatışmalarının, karanlık hesaplaşmalarının, doyuramadıkları rant sevdalarının politik ringine çeviriyorlar. Menfaat ve ikbal kaygısı üzerine kurdukları rezil çarkları o kadar ayyuka çıktı ki bu sabah Buca Belediyesi operasyonu da başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Saygılı, ortaya atılan yolsuzluk iddialarının tesadüf olmadığını, ahlaksızlık yapmayan CHP'li belediye sayısının az kaldığını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, yeni ve karanlık yüzünün en saf ve berrak halini İzmir'de sergilemiştir. Tüm bu karanlık tablo, karamsar hava İzmir'imizi ve değerli hemşehrilerimizi umutsuzluğa sürüklememelidir."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis gözaltına aldı
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar

2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı