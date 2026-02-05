Haberler

Buca Belediyesi Operasyon SON DAKİKA! İzmir'in Buca Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı?

Buca Belediyesi Operasyon SON DAKİKA! İzmir'in Buca Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde sabah saatlerinde büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediye yetkililerinin rüşvet ve usulsüz ruhsatlandırma iddialarıyla ilgili geniş çaplı gözaltılar başlatıldı. Peki, İzmir'in Buca Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı? İzmir Buca Belediyesine dair düzenlenen operasyonun son dakika gelişmeleri haberimizde.

İzmir'in Buca ilçesinde büyük operasyon gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'nde görev yapan bazı yetkililerin rüşvet ve usulsüz ruhsatlandırma iddialarıyla ilgili gözaltılar başladı. Operasyon, sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi ve toplam 25 kişi gözaltına alındı. Peki, İzmir'in Buca Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı? Detaylar...

BUCA BELEDİYESİ OPERASYON SON DAKİKA!

Soruşturma, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülüyor. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamını yakalamak için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'İN BUCA BELEDİYESİ'NE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonun temel nedeni, belediye yetkililerinin rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı alanları usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı iddialarıdır. Savcılık, bu usulsüz uygulamaların belediyede bazı kişilerin menfaat temin etmesine yol açtığını belirledi.

Soruşturma kapsamında özellikle belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü üzerinde yoğunlaşıldı.

Buca Belediyesi Operasyon SON DAKİKA! İzmir'in Buca Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı?

BUCA BELEDİYESİ'NDE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar arasında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü de bulunuyor.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamaya göre:

1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Kalan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin rüşvet ve usulsüz ruhsatlandırma iddialarıyla ilgili delilleri toplamak ve soruşturmayı derinleştirmek için operasyonu sürdürüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
FBI Direktörü'nden Epstein sorusuna canlı yayında dikkat çeken yanıt

FBI Direktörü'nün Epstein sorusuna verdiği yanıt yayına damga vurdu
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş