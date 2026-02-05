Buca Belediyesi Operasyon SON DAKİKA! İzmir'in Buca Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı?

İzmir'in Buca ilçesinde büyük operasyon gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'nde görev yapan bazı yetkililerin rüşvet ve usulsüz ruhsatlandırma iddialarıyla ilgili gözaltılar başladı. Operasyon, sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi ve toplam 25 kişi gözaltına alındı. Peki, İzmir'in Buca Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı? Detaylar...

BUCA BELEDİYESİ OPERASYON SON DAKİKA!

Soruşturma, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülüyor. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamını yakalamak için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'İN BUCA BELEDİYESİ'NE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonun temel nedeni, belediye yetkililerinin rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı alanları usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı iddialarıdır. Savcılık, bu usulsüz uygulamaların belediyede bazı kişilerin menfaat temin etmesine yol açtığını belirledi.

Soruşturma kapsamında özellikle belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü üzerinde yoğunlaşıldı.

BUCA BELEDİYESİ'NDE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar arasında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü ile İmar Müdürü de bulunuyor.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamaya göre:

1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Kalan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin rüşvet ve usulsüz ruhsatlandırma iddialarıyla ilgili delilleri toplamak ve soruşturmayı derinleştirmek için operasyonu sürdürüyor.