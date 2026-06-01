İzmir'de Buca Belediyesine yönelik operasyonda Belediye Başkanı Duman ve 52 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında eski başkan Erhan Kılıç ve çok sayıda yönetici de bulunuyor.

İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, bir siyasi partinin önceki dönem yöneticisi, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
