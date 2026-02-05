İzmir'in Buca ilçesinde, belediyede yürütülen imar ve ruhsat işlemleriyle ilgili şaibeler gündeme geldi. Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Okutucu, 5 Şubat 2026 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Buca Belediyesi İmar Müdürü Hakan Okutucu kimdir? Hakan Okutucu neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

BUCA BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRÜ HAKAN OKUTUCU KİMDİR?

Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Okutucu, İzmir'in Buca ilçesinde yer alan yerleşim alanlarının imar, planlama ve ruhsat süreçlerinden sorumlu üst düzey kamu görevlisidir.

Müdürlüğü süresince imar durumu değerlendirmeleri, proje değişiklikleri onayları, hakediş raporlarının kontrolü, net alan hesapları ile istinat duvarı ruhsatları gibi pek çok teknik ve hukuki sürecin yürütülmesinden de Okutucu sorumludur.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Hakan Okutucu'nun Buca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Okutucu'nun oğlu olduğu yolunda bilgiler de medyada yer almıştır.

HAKAN OKUTUCU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'nde imar ve ruhsat süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Soruşturma kapsamında imar müdürü Hakan Okutucu'nun da aralarında bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

HAKAN OKUTUCU KAÇ YAŞINDA?

Şu aşamada Hakan Okutucu'nun yaşıyla ilgili resmi veya teyit edilmiş bir bilgi kamuya açık güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

HAKAN OKUTUCU NERELİ?

Benzer şekilde Hakan Okutucu'nun nereli olduğuna dair de güvenilir ve doğrulanmış bir kaynak bilgi bulunmamaktadır.