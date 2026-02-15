Haberler

İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çöpler, etkili sağanağın ardından yola taştı. Mahalle muhtarı, biriken çöplerin sağlık için tehdit oluşturduğunu belirterek, yetkililerden acil müdahale talep etti.

İzmir'de, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çöpler kentteki etkili sağanağın ardından yola dağıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndaki şantiyede toplanan çöpler, yağmur sularıyla bulvar ve çevresine taşındı.

Çöpler bölgede kötü koku ve kirliliğe neden oldu.

Dağılan çöplerin toplanması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, bölgede biriktirilen çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini ve kötü koku yayarak yaşanılmaz bir hal oluşturduğunu söyledi.

Şantiye alanında çöp biriktirme ve taşıma işinin uzun zamandır devam ettiğini belirten Yıldız, ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmediğini ve duruma kayıtsız kaldığını savundu.

Yıldız, çöplerin şantiyede tutulmasına tepki göstererek, "Biran önce bu çöpün buradan kaldırılmasını yetkililerden istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
