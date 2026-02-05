Haberler

Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici kimdir? İlker Bilici neden gözaltına alındı?

Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici kimdir? İlker Bilici neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'deki rüşvet ve usulsüzlük soruşturması, Buca Belediyesi'ni de etkiledi. Soruşturma kapsamında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici gözaltına alındı. Peki, Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici kimdir? İlker Bilici neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

Buca Belediyesi'nde sarsıcı gelişmeler yaşanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında, belediyedeki üst düzey yöneticilerle birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici de gözaltına alındı. Peki, Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici kimdir? İlker Bilici neden gözaltına alındı? Detaylar...

BUCA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ İLKER BİLİCİ KİMDİR?

İzmir'de yaşanan rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında, Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici adı ön plana çıktı. 1 Mayıs 2024 tarihinde Buca Belediyesi'nde bu kritik göreve atanan Bilici, belediyedeki ruhsatlandırma ve denetim süreçlerinin başında bulunuyor. Kamuya açık özgeçmişinde önceki görevlerine dair detaylar yer almamakla birlikte, görev süresi boyunca ilçedeki işyeri açma, ruhsatlandırma ve denetim faaliyetlerini yürütmekle sorumlu.

Bilici, görev tanımı gereği belediye sınırları içindeki işyerlerinin yasal mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlamak ve gerektiğinde yaptırım uygulamakla yükümlü. Bu görev, hem ilçedeki ekonomik düzenin korunması hem de vatandaşların güvenli ve yasal bir ortamda hizmet alabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici kimdir? İlker Bilici neden gözaltına alındı?

İLKER BİLİCİ'NİN GÖREVİ NEDİR?

Bilici'nin yönetimindeki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Buca genelinde birçok kritik süreçten sorumlu. Müdürlük, hem işyeri sahipleri hem de vatandaşlar için yasal mevzuatın uygulanmasını gözetiyor. Görev alanları şu şekilde özetlenebilir:

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi

Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin izin süreçlerinin yürütülmesi

Canlı müzik yayını, sabahçı ve tatil günleri çalışma izinlerinin düzenlenmesi

Ölçü ve tartı aletlerinin damgalanması ve denetlenmesi

Ruhsatsız işyerlerine kapatma ve idari yaptırım uygulanması

Bu süreçler, başta 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun olmak üzere birçok yasal düzenlemeye dayanıyor. Müdürlük, şartlar sağlandığında ruhsat ve izinleri harç karşılığında vererek yasal süreçlerin tamamlanmasını sağlıyor.

İLKER BİLİCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında, Buca Belediyesi'ndeki üst düzey yöneticilerle birlikte 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden biri de İlker Bilici oldu.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu

Sürgündeki isim komşuyu küle çevirecek! Yol haritasını bile verdi
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı