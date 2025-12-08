Buca Belediyesi'ndeki yaklaşık 2 bin işçiden iş bırakma eylemi

İZMİR'in Buca ilçesi belediyesinde çalışan yaklaşık 2 bin işçi, eylül ayında imzalanan taahhütnameye rağmen ekim ayı maaşlarının ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmediğini belirterek iş bırakma eylemi başlattı. Temizlik işleri müdürlüğü, anaokulları ile yemekhane çalışanları dışındaki tüm birimlerde iş bırakıldı.

Buca Belediyesi'nde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile imzalanan taahhütnameye rağmen ekim ayı maaşı ile geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı. Sendikanın aldığı karar doğrultusunda işçiler sabah saatlerinde kartlarını basarak işbaşı yaptıktan sonra, temizlik işleri müdürlüğü, anaokulları ile yemekhane çalışanları dışındaki tüm birimlerde iş bırakıldı.

DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar Buca Belediyesi önünde basın açıklamasında bulundu. Açıklamayı yapan Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "2 ay önce 7 günlük bir eylem gerçekleştirmiş, eylemin sonucunda 2 aylık maaşımızı ve alacaklarımızın bir kısmını almış, taahhütname imzalamış ve bu taahhütnameye göre eylemimizi sonlandırmıştık. 2 ay aksamalar olsa da ödemelerimizin belli bir kısmını aldık. Ancak ekim ayı maaşımız ve 3'te 2'lik geriye dönük alacağımızın 30 Kasım'da ödenmesi gerekiyordu, ödenmedi. 5 günlük opsiyon süreci vardı, 5 Aralık'a kadar bekledik. Protokolde attığımız imzaya duyduğumuz saygı ve işçilere verdiğimiz sözden dolayı bugün tekrardan iş bırakma eylemini başlattık" dedi.

'BU ŞEHİRDE İŞÇİYİ HALKIN ÖNÜNE ATMAK MODA HALİNE GELDİ'

"Bu şehirde oluşan çöp dağlarının sebebi biz değiliz" diyen Yıldız, 2 ay önce belediye başkanının verdiği söze istinaden eylemi bitirdiklerini hatırlatıp, "Biz sözümüzü tutarken belediye başkanı sözünü tutmayarak bizi yarı yolda bıraktı. Yarın bu şehirde çöpler de birikecek, anaokulları, yemekhaneler de bütün birimler topyekun kapanacak. Buca halkı gerekli hizmeti görmediğinde şunu herkes bilsin; sorumlusu ne sendikadır ne de burada çalışan üyelerimizdir. Sorumlusu buranın belediye başkanıdır. Bu şehirde her sıkıntıda işçinin maaşını kesmek, alacağını ödememek, işçiyi halkın önüne atmak moda haline geldi. Biz alın teri döküyoruz, kimseden hak etmediğimiz tek bir kuruş ücreti talep etmiyoruz. 1 ay boyunca çalışıp 45-50 bin lira maaş alıp, o maaşın yaklaşık 30 bin lirasını ev kirasına verip, geri kalan 20 bin lirasıyla geçinmeye çalışıyoruz. Buca'da 2 bine yakın işçinin yüzde 99'u tefecinin eline düşmüş, hacizlik durumda, ev sahibiyle sorun yaşıyor" diye konuştu.

'DAYANACAK GÜCÜMÜZ YOK'

"Kimseyi idare edecek ne durumumuz ne ruh halimiz var" diyen Yıldız, "1 ay sonra belediyenin önünde insanlar kendine benzin döküp yaktığında kimse bize dönüp ne olduğunu sormasın. Bu şehirde 'işçi fazla, bütçeyi zorluyor' diyorlar. İktidara geldiğiniz, belediyenin koltuklarına oturduğunuz günden beri kaç tane işçi aldınız? Herkes açıklasın. Madem bütçeniz, paranız yoktu, belediye zordaydı, borçlarınız vardı bu kadar işçiyi niye aldınız? Bu insanları niye burada açlığa, yokluğa mahkum ettiniz" diye konuştu.

Buca Belediyesi'nde çalışan birçok işçinin su faturasını ödeyemediği için İZSU'nun sularını kestiğini söyleyen Yıldız, bu durumun adaletli olmadığını söyledi. Yıldız, "Sendikaları, sendika başkanlarını, işçiyi tehdit etmek, sosyal medyada biz rakam rakamı anlatırız demek yerine işe aldıkları işçilerin, sahip çıkamadıkları, yönetemedikleri belediyelerin hesabını versinler" dedi.

'MAAŞLARIMIZI ALMAYI İSTİYORUZ'

17 yıldır Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Abdullah Durmaz (42), "Son 6 aydır ödemelerde sorun yaşıyoruz, bazen az bir ücretler alıyoruz, yaklaşık 2 ay önce taahhütname imzaladık. Tarihlerin gecikmiş olmasından dolayı eylem yapıyoruz. Sadece taahhütnameye uyulmasını, maaşlarımızı almayı istiyoruz" dedi. Temizlik işlerinde iş bırakılmadığını aktaran Durmaz, "Halkın sağlığı ve sürecin uzayacağını düşünerek temizlik işlerinin devam etmesini istedik. Bir yanda bir şey yaparken öbür yanda yıkmak istemiyoruz. Halkı düşünerek idare eden taraf olmaya çalışıyoruz. Eğer ücretlerimiz verilmez tarih uzatılırsa temizlik işleri de eyleme katılmış olacak" diye konuştu.