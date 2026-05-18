İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Görkem Duman, kısa sürede kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki, Görkem Duman kimdir, hangi partiden? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman, 27 Nisan 1988 tarihinde İzmir’in Buca ilçesinde dünyaya geldi. Üç kuşaktır Bucalı bir aileye mensup olan Duman, çocukluk ve gençlik yıllarını Buca’da geçirdi. Eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu’nda başlayan Duman, lise öğrenimini Betontaş Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Yükseköğrenim sürecinde farklı disiplinlerde eğitim alan Görkem Duman, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nde öğrenim gördü. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamlayan Duman, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Mimarlık ve şehir planlama alanındaki akademik birikimini meslek hayatına taşıyan Duman, mezuniyetinin ardından kendi ofisini açarak serbest mimarlık çalışmalarına başladı. Çeşitli projelerde görev alan Görkem Duman, özellikle kentleşme, yapılaşma ve şehir planlaması alanlarında çalışmalar yürüttü.

GÖRKEM DUMAN HANGİ PARTİDEN?

Görkem Duman, siyasi hayatına 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde başladı. Parti içerisindeki çalışmalarıyla kısa sürede öne çıkan Duman, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İl Başkanlığı döneminde Enerji Masası’nda görev alan Duman, özellikle Balkan Masası kapsamında yürüttüğü çalışmalarla geniş kitleler tarafından tanındı. Düzenlenen organizasyonlar ve büyük buluşmalarda aktif rol üstlenen Duman, parti teşkilatı içinde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Buca Belediye Başkan adayı olarak yarışan Görkem Duman, seçimlerin ardından Buca Belediye Başkanı seçildi.

GÖRKEM DUMAN KAÇ YAŞINDA?

27 Nisan 1988 doğumlu olan Görkem Duman, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

GÖRKEM DUMAN NERELİ?

Görkem Duman, İzmir’in Buca ilçesinde doğup büyüdü. Üç kuşaktır Bucalı bir aileden gelen Duman’ın yaşamının büyük bölümü Buca’da geçti.

GÖRKEM DUMAN EVLİ Mİ?

Görkem Duman’ın özel hayatı da kamuoyu tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan ile Görkem Duman’ın aile arasında düzenlenen törenle nişanlandığı öğrenildi. Çiftin eylül ayında evlenmeyi planladığı belirtildi.