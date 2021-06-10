Babalar Günü

Bir Amerikan içsavaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd, Anneler günü gibi babalarında bir günü olması gerektiğini düşündü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın ''Babalar Günü'' ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Fakat çalışmalar o güne yetişmedi ve Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.,



BABALAR GÜNÜ HABERLERİ