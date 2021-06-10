BABALAR GÜNÜ HABERLERİ
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Babalar Günü

Bir Amerikan içsavaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd, Anneler günü gibi babalarında bir günü olması gerektiğini düşündü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın ''Babalar Günü'' ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Fakat çalışmalar o güne yetişmedi ve Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.,

BABALAR GÜNÜ HABERLERİ

Babalar Günü - Bugün
Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri
Kiğılı, Babalar Günü için çeşitli hediye seçenekleri sunuyor.
Babalar Günü: Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyasıBabalar Günü - Bugün

Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyası

Babalar Günü - Bugün
PTT, Babalar Günü'ne özel kargo indirimi kampanyası başlattı
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), Babalar Günü'ne özel kargo gönderimlerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.
Babalar Günü: Online alışveriş sitesinden Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleriBabalar Günü - Dün

Online alışveriş sitesinden Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri

Babalar Günü: Büyükşehir Babalar Günü ŞenliğiBabalar Günü - Dün

Büyükşehir Babalar Günü Şenliği

Babalar Günü - Dün
Boyner'den Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri
Boyner, Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri sunuyor.
Babalar Günü - Dün
Süper babalara süper hediyeler Morhipo'da
Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, Babalar Günü alışverişi için ne alacağına karar veremeyenler, morhipo.
Babalar Günü - Dün
Teknosa'dan Babalar Günü'ne özel Apple kampanyası
Teknosa, Babalar Günü'ne özel olarak Akbank müşterileri için Apple ürünlerinde kampanya başlattı.
Babalar Günü - Dün
Beymen Club'dan Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri
Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, dinamik tarzda, farklı doku ve renklerdeki tasarımları ile Babalar Günü için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.
Babalar Günü: Başkanvekili Güzgülü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduBabalar Günü - Dün

Başkanvekili Güzgülü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Babalar Günü: Bileğine güvenen babalar Forum Diyarbakır'da yarışacakBabalar Günü - 08.06.2021

Bileğine güvenen babalar Forum Diyarbakır'da yarışacak

Babalar Günü: Babalar günü ne zaman? 2021 Babalar günü ne zaman kutlanacak?Babalar Günü - 08.06.2021

Babalar günü ne zaman? 2021 Babalar günü ne zaman kutlanacak?

Babalar Günü - 07.06.2021
Altınyıldız Classics'ten Babalar Günü hediyesi için seçenekler
Altınyıldız Classics, 2021 Yaz Koleksiyonu ile Babalar Günü hediyesi almak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor.
Babalar Günü - 07.06.2021
FLO, Babalar Günü'nde hediye alternatiflerini genişletiyor
FLO, farklı tarzda ve zevkteki babalara hitap edecek ayakkabıları ile Babalar Günü'nü karşılıyor.
Babalar Günü: 'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'Babalar Günü - 07.06.2021

'Bir Babalar Günü'nü daha kızlarım olmadan geçireceğim'

Babalar Günü: 2021 Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü ne zaman?Babalar Günü - 03.06.2021

2021 Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü - 03.06.2021
Tivibu'dan haziran ayında Babalar Günü'ne özel içerikler
Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, haziran ayında komediden aksiyona bilim kurgudan festival filmlerine uzanan geniş bir seçki sunarken, Babalar Günü'nü de unutmadı.
Babalar Günü: Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldıBabalar Günü - 02.06.2021

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Babalar Günü: Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi gün?Babalar Günü - 02.06.2021

Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi gün?

Babalar Günü: Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar Günü 2021 için hediye ne alınır?Babalar Günü - 31.05.2021

Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar Günü 2021 için hediye ne alınır?

Babalar Günü: Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar günü hangi gün?Babalar Günü - 24.05.2021

Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar günü hangi gün?

Babalar Günü: İZMİR ADA'NIN AYAĞI AMPUTE EDİLECEKTİ, DOKTORU KADERİNİ DEĞİŞTİRDİBabalar Günü - 15.05.2021

İZMİR ADA'NIN AYAĞI AMPUTE EDİLECEKTİ, DOKTORU KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Babalar Günü: 'ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ' TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKATBabalar Günü - 06.05.2021

"ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ" TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Babalar Günü: Eker I Run için kayıtlar açıldıBabalar Günü - 08.04.2021

Eker I Run için kayıtlar açıldı

Babalar Günü: İç savaştan kaçan Suriyeli Kemal'in çocukluk tutkusu resim Lübnan'da geçim kaynağı olduBabalar Günü - 25.03.2021

İç savaştan kaçan Suriyeli Kemal'in çocukluk tutkusu resim Lübnan'da geçim kaynağı oldu

Babalar Günü: 2022 Resmi Tatiller ne zaman? 2022 Resmi tatil günleriBabalar Günü - 11.03.2021

2022 Resmi Tatiller ne zaman? 2022 Resmi tatil günleri

Babalar Günü: Babalar Günü ne zaman 2021 kutlanacak? 2021 Babalar Günü tarihiBabalar Günü - 02.03.2021

Babalar Günü ne zaman 2021 kutlanacak? 2021 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü: Babalar günü ne zaman 2021? Bu sene babalar günü hangi gün?Babalar Günü - 23.02.2021

Babalar günü ne zaman 2021? Bu sene babalar günü hangi gün?

Babalar Günü: 17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit olduBabalar Günü - 14.02.2021

17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu

Babalar Günü: 14 Şubat'a özel kalpli gevrekBabalar Günü - 12.02.2021

14 Şubat'a özel kalpli gevrek

Babalar Günü: Sevim hemşirenin annesi: Herkesi kurtarıyordu, kendilerini yangından kurtaramadılarBabalar Günü - 01.02.2021

Sevim hemşirenin annesi: Herkesi kurtarıyordu, kendilerini yangından kurtaramadılar

Babalar Günü: Babalar günü sözleri nelerdir? Babalar günü mesajları nelerdir? En güzel, anlamlı, duygusal, fedakar babalar günü mesajları nelerdir?Babalar Günü - 20.01.2021

Babalar günü sözleri nelerdir? Babalar günü mesajları nelerdir? En güzel, anlamlı, duygusal, fedakar babalar günü mesajları nelerdir?

Babalar Günü: Toprak Dede (Hayrettin Karaca) kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Toprak Dede hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!Babalar Günü - 20.01.2021

Toprak Dede (Hayrettin Karaca) kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Toprak Dede hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Babalar Günü: İstifa edip organik tarıma başlayan da var hayalindeki seramik atölyesini kuran daBabalar Günü - 12.12.2020

İstifa edip organik tarıma başlayan da var hayalindeki seramik atölyesini kuran da

Babalar Günü: AFYONKARAHİSAR - Hobi olarak başladığı su kabağından süs eşyaları yurt dışından da talep görüyorBabalar Günü - 08.12.2020

AFYONKARAHİSAR - Hobi olarak başladığı su kabağından süs eşyaları yurt dışından da talep görüyor

Babalar Günü: Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandıBabalar Günü - 24.11.2020

Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı

Babalar Günü: Yıldız Holding'den 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü' etkinliğiBabalar Günü - 20.11.2020

Yıldız Holding'den "Mutlu Et Mutlu Ol Günü" etkinliği

Babalar Günü: Divane yolcu gibi dolaşırım göklerde!Babalar Günü - 25.10.2020

Divane yolcu gibi dolaşırım göklerde!

Babalar Günü: 'Devir sevdiklerimize hediye alma değil seçimi onlara bırakma devri'Babalar Günü - 01.10.2020

"Devir sevdiklerimize hediye alma değil seçimi onlara bırakma devri"

Babalar Günü: Baba sözleri 2021 | Baba ile ilgili sözler, en baba sözleri, en güzel baba sözlerBabalar Günü - 09.09.2020

Baba sözleri 2021 | Baba ile ilgili sözler, en baba sözleri, en güzel baba sözler

Babalar Günü - 16.08.2020
15 Ağustos 2020 Haberleri
15 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
Babalar Günü: Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldıBabalar Günü - 15.08.2020

Yangında ölen kardeşlerden geriye, "babalar günü videosu" ile "kınalı fotoğraf" kaldı

Babalar Günü: Son dakika haberleri: Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldıBabalar Günü - 15.08.2020

Son dakika haberleri: Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldı

Babalar Günü - 04.08.2020
Tayvan'da uçak yolculuğunu özleyenlere hizmet: 180 dolara Hello Kitty uçağıyla ülke turu
Tur, Tayvan'da 8 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla yapılacak.
Babalar Günü: Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlarBabalar Günü - 04.08.2020

Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar

Babalar Günü: Şehit aileleri bayram arefesinde şehitlerin kabrini ziyaret ettiBabalar Günü - 30.07.2020

Şehit aileleri bayram arefesinde şehitlerin kabrini ziyaret etti

Babalar Günü: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 332'nci günBabalar Günü - 30.07.2020

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 332'nci gün

Babalar Günü: Kurban Bayramı öncesi Darülaceze'ye anlamlı destekBabalar Günü - 29.07.2020

Kurban Bayramı öncesi Darülaceze'ye anlamlı destek

Babalar Günü: Koronavirüs: Bisiklet, tekne, at... Kısıtlamalar sürecinde inanılmaz yolculuklarBabalar Günü - 23.07.2020

Koronavirüs: Bisiklet, tekne, at... Kısıtlamalar sürecinde inanılmaz yolculuklar

Babalar Günü: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETTE KATİL KOCADAN KAN DONDURAN İFADEBabalar Günü - 23.07.2020

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETTE KATİL KOCADAN KAN DONDURAN İFADE

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Babalar Günü Haberleri | Babalar Günü Haber - Haberler - Babalar Günü haberleri, son dakika babalar günü haber ve gelişmeleri burada. Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri.
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