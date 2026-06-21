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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan "Babalar Günü" mesajı Açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, evlatlarının hayatında güzel izler bırakan, sevgileriyle güç veren, emekleriyle geleceği inşa eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Kacır, NSosyal hesabından "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Evlatlarının hayatında güzel izler bırakan, sevgileriyle güç veren, emekleriyle geleceği inşa eden tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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