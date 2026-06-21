Babalar Günü: Babalık erkeklerin zihnini nasıl yeniden şekillendiriyor?

Oğlum doğmadan önceki aylarda, eşimle birlikte emzirme seansına ve hastanenin düzenlediği doğum öncesi kursa katıldık. Hamilelik ve bebek bakımıyla ilgili pek çok kitap okuduk, internet sitelerini inceledik. Not defterlerimiz hızla doldu.

O zamanki notlarım arasında, kadınların vücutlarının doğum ve anneliğe hazırlanma biçimlerine dair birçok ayrıntı yer alıyor. Hormonlar yükseliyor ve düşüyor, organlar yer değiştiriyor, beyinler yeniden şekilleniyor.

Ama kimse benim de beynimin ve vücudumun babalığa hazırlandığını söylemedi.

Oğlum bir yaşını geçmişken, primatolog Sarah Blaffer Hrdy'nin "Father Time" (Babalık Zamanı) adlı kitabında bu fikre ilk kez rastladım. Kitapta, erkeklerin "en özverili anne kadar koruyucu ve şefkatli" olmak için gerekli tüm biyolojik donanıma sahip olduğunu savunuyor.

Mesele ilgimi çekti. Aktif babalığa kesinlikle inanıyorum ama bunun benim kuşağımdaki erkeklerin kültürel bir kararı olduğunu düşünmüştüm. Fakat Hrdy'nin kitabı sayesinde, tavrımızın biyolojiye dayandığını, sadece uykuda olduğunu ve tetiklenmeyi beklediğini söyleyen bir akademik çalışma alanını tanıdım.

Hrdy ve diğer uzmanlarla görüştükten ve çalışmaları inceledikten sonra basit bir sonuca vardım: Babalık, erkekleri anneliğin kadınları dönüştürdüğü gibi değiştiriyor.

Bir baba, bebeğinin bakımında ne kadar çok rol oynarsa, bu dönüşüm o ölçüde derinleşiyor. Endokrin ve sinir sistemimizdeki bu değişimler, şefkatli babanın modern çağdaki bir tercih değil, derinlere kök salmış biyolojik bir özellik olduğunu gösteriyor.

Düşen testosteron

Babaların bebeklerden fiziksel olarak nasıl etkilendiğine dair en eski araştırmalar, diğer hayvanlarla yapılan gözlemlerden yola çıkılarak yapıldı.

20. yüzyılın sonlarındaki bu çalışmalar, diğer primatlar da dahil birçok memeli erkeğin, aktif şekilde çocuk bakımına dahil oldukça belirgin hormonal değişimler gösterdiğini ortaya koydu.

Bu hormonal değişimlere genellikle annelikle ilişkilendirilen testosteron, vazopressin ve prolaktin gibi hormonlarda artış ve azalışlar da dahil.

Amerikalı antropolog Lee Gettler, o zamanlar lisans öğrencisiydi ve 2000'li yılların başlarında bu bulguları duyduğunda çok ilgi duymuştu.

Indiana'daki Notre Dame Üniversitesi'nde Hormonlar, Sağlık ve İnsan Davranışı Laboratuvarı direktörü Gettler "Öğretmenime insan babalarında bu soruları inceleyen birinin olup olmadığını sordum ve cevap 'Büyük ölçüde hayır' oldu" diyor.

Erkeklerde hormonal değişiklikleri gösteren ilk çalışma, 2000 yılında iki Kanadalı bilim insanı Katherine Wynne-Edwards ve Anne Storey tarafından yayımlanmıştı.

Gettler konuyu incelediğinde, babaların çocuk sahibi olmayan erkeklere göre daha düşük testosteron seviyesine sahip olduğu zaten biliniyordu.

Gettler "Ama burada bir tavuk-yumurta problemi var, değil mi?" diyor.

"Düşük testosteronlu erkeklerin baba olma ihtimali daha mı yüksek, yoksa babalığa geçiş, erkeklerde bir dizi biyolojik değişikliğe mi yol açıyor?"

Bu ve diğer soruları yanıtlamak için Gettler, Filipinler'in Cebu şehrinde onlarca yıldır süren bir projeyi yürüten bilim insanlarıyla işbirliği yaptı.

2005'te, bu ekip ortalama 21 yaşında ve partneri olmayan 624 erkekten tükürük örnekleri topladı ve testosteron seviyelerini ölçtü, ardından dört yıl sonra tekrar ölçtü.

İki soruyu yanıtlamak istiyorlardı. Bu sürede baba olan erkeklerde testosteron seviyeleri daha düşük olacak mıydı? Ayrıca çocuk bakımına daha fazla zaman ayıran babalarda da seviye daha az olur muydu?

Sonuçlar geldiğinde, her iki sorunun da cevabı "evet" çıktı. Bebek sahibi olan erkeklerin, baba olmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük testosteron seviyelerine sahip olduğu görüldü.

Bebek bakımına daha uzun süre ayırmış erkeklerde ise testosteron seviyelerinde en büyük azalmalar gerçekleşti. Bebekleriyle aynı yatakta yatanların da testosteron seviyeleri daha düşüktü.

Gettler "Bence bu, bilimsel literatürde erkeklerin babalığa hazırlanma kapasitesine sahip olduklarına dair ilk net mesajdı" diyor. Bir bakıma, biyolojilerinin babaları bakım vermeye hazırladığını vurguluyor.

Bulguları tek de değil. 2018'de Gettler'in laboratuvarındaki bir ekip de testosteron seviyeleri düşük babaların bebek ve küçük çocuk bakımında daha fazla rol almaya eğilimli oldukları sonucuna vardı.

Peki bu ne zaman oluyor? Doğumdan önce mi yoksa sonra mı olduğu sorusu, ABD'deki Emory Üniversitesi İnsan Sosyal Sinirbilimi Laboratuvarı direktörü James K. Rilling'in aklını kurcalıyordu.

Rilling "Varsayımım, babaların bebekleriyle bir süre etkileşimde bulunduktan sonra doğum sonrası olacağı yönündeydi" diyor.

Buldukları şey onları şaşırttı. Partnerinin hamileliği üzerinden sadece dört ay geçmiş olan baba adaylarını test ettiklerinde, iki hormonun kontrol grubuna göre daha düşük olduğunu gördüler: testosteron ve vazopressin.

2024'te babalık bilimini inceleyen "Father Nature" adlı kitabı yayımlayan Rilling "İlginç olan şu ki, testosteron seviyeleri ne kadar düşükse doğum sonrası anne ve bebekle o kadar çok ilgileniyorlar" diyor. Rillig, vazopressinin de benzer bir etkisi olduğunu söylüyor.

Rilling, bunun neden böyle olduğunu merak ediyor. Baba adaylarının hamile eşlerinden aldıkları bir feromonal sinyal mi var, yoksa bebek beklediklerini öğrendikten sonra psikolojik bir değişim mi yaşanıyor?

Nispeten yeni araştırma alanındaki birçok şaşırtıcı bulguda olduğu gibi bunu bilmiyoruz. Kesin olan, değişikliklerin testosteronun ötesine geçtiği.

'Aşk hormonu' dalgası

Örneğin, "aşk hormonu" diye de anılan oksitosini ele alalım.

Bu hormonu doğum öncesi kurslarımdan hatırlıyorum. Doğum sırasında hep rahat olmamızı teşvik etmişlerdi. Böylece partnerimin oksitosin seviyesi artacak ve doğumu kolaylaştıracaktı.

Oğlum doğduktan sonra, doğum sırasında oksitosindeki büyük artışın ve emzirme yoluyla tekrarlanan artışların, bebek ve eşim arasındaki bağı güçlendireceği söylendi.

Ancak doğumdan sonraki ilk saatlerde, çıplak göğsümde uyurken, bende de oksitosin seviyemin yükseldiğinin farkında değildim.

Dünya çapında yapılan birçok çalışma, bir ila iki yaşındaki çocukları olan ve altı aydan küçük bebeklerle etkileşimde bulunan babalarda daha yüksek oksitosin seviyeleri tespit etti. Bu artış, çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman miktarıyla doğru orantılı görünüyor.

Örneğin, çocuklarıyla daha fazla oyun oynayan ve temas kuran babalarda oksitosin seviyesinde artış gözlemlendi ve benzer bir artış babaların yeni doğan bebeklerini ilk kez kucaklarına aldıklarında bile belirgin.

Oksitosin, babalık içgüdümüzü güçlendiriyor.

Rilling, bunu test etmek için erkeklerin burunlarına hormon püskürtüp, neler olduğunun gözlemlenebileceğini söylüyor.

"Bayıldığım bir çalışma var. Babalara bebekleriyle etkileşim halindeyken burun yoluyla oksitosin veriyorlar ve bunun babaların başlarını daha hızlı hareket ettirmelerine neden olduğunu gözlemliyorlar."

Rilling, video görüşmemizde, aşırı heyecanlı bir baba gibi görünen bir şekilde başını sağa sola ve yukarı aşağı sallıyor.

Bu sonuçlar, oksitosin ile pozitif bir döngüyü düşündürüyor. Hormon yükseldikçe, babanın çocuğuyla daha fazla ilgilenme ihtimali artıyor ve bu da daha fazla artışı tetikliyor.

Bilim insanları bu konuyu daha çok araştırdıkça, diğer hormonlarda da daha fazla değişiklik buluyorlar.

2025'te yayınlanan bir çalışmada, Rilling ve ekibi, hayvanlarda genellikle bölge koruma ve erkekler arası saldırganlıkta rol oynayan bir hormon olan vazopressinin, babalarda bebekleri doğmadan önce baskılandığını buldu.

Bir diğer şaşırtıcı aday ise prolaktin. Bu kimyasal, insanlarda emzirme ve anne bakımındaki rolüyle biliniyor.

Fakat biyologlar bunu kuşlar, balıklar ve babalık içgüdüsüyle bilinen Güney Amerika maymunu marmosetler de dahil, diğer hayvanlardaki babalıkla ilişkilendirdiler.

2023'te, Amerikalı klinik psikolog Darby Saxbe liderliğindeki bir ekip, baba adaylarında prolaktin düzeylerini inceledi ve doğmamış çocuklarıyla daha güçlü bağ kuranların hormon düzeylerinin daha yüksek olduğunu buldu.

Ayrıca, babalardaki doğum öncesi prolaktin düzeylerinin çocuk bakımında ne kadar rol oynayacaklarına işaret ettiğini gördüler.

Oksitosin düzeylerinde de gördüğümüz gibi, bu hormonal değişikliklerin her ikisi de bebeklerine daha fazla özen gösteren babalarda daha belirgin.

Saxbe'ye göre "Sadece yeni annelerin hormonal olabileceği doğru değil. Erkekler de aynı türden sonuçlar gösteren değişimler yaşıyor gibi görünüyor".

İkinci ergenlik

Saxbe, bu hormonal değişimlerin babaların beyinlerinde iz bırakıp bırakmadığını araştırıyor.

"Babaların aslında çok ilginç, neredeyse özel bir popülasyon olduğunu düşündüm, çünkü biyolojik hamilelik olmadan ebeveynlikteki dönüşümleri deneyimliyorlar" diyor.

Doğum yapan anneler çocuklarını taşırken bir hormon patlaması yaşıyorlar ve doğumda da bir artış daha oluyor. Fakat partnerlerinin deneyimleri daha o kadar görünür değil.

Saxbe, yeni çıkan "Baba Beyni" adlı kitabında. "Bu nedenle, hamileliğin etkilerini ebeveynlik deneyiminin etkilerinden ayırabilmemize olanak tanıyorlar" diyor.

Birkaç yıl önce, ekibi İspanya'daki meslektaşlarıyla güçlerini birleştirdi ve ilk kez baba olan katılımcıların beyinlerini çocukları doğmadan önce ve sonra taradı.

Sinirsel değişikliklerin devam ettiğini gördüler. Beyinleri yeni deneyimlere ve bilgilere uyum sağlamak için adapte oluyordu.

Saxbe, babalığa geçişi beynimizin yeni zorluklara, uyaranlara ve fikirlere uyum sağlaması gereken bir diğer kritik gelişim dönemi olan ergenlikle karşılaştırıyor.

Bir takip çalışmasında, doğmamış bebekleriyle daha güçlü bir bağ hisseden veya daha fazla babalık izni almayı planlayan erkeklerin beyinlerinde daha büyük değişiklikler olduğunu tespit etti.

Father Time kitabının yazarı primatolog Sarah Hrdy, "Baba beyinlerimizdeki ve bedenlerimizdeki birçok değişiklikte olduğu gibi, 'kullan ya da kaybet' durumu söz konusu. Sürece ne kadar çok katılırsanız, o kadar çok değişiyorsunuz. Sanki bir şey tetikleniyor" diyor.

Tüm insan beyinlerinin ebeveynlik konusunda gizli bir kapasiteye sahip olduğuna ve doğru koşullar altında aktifleştirilebileceğine inanıyor.

Kitabında daha karmaşık toplumlara evrimleşmesiyle birlikte, insanların gelişmesini sağlayan şeyin kolektif bakım olduğunu savunuyor.

Bir bebeğe birincil bakım sağlayabilecek erkeklerin olması değerliydi ve bu nedenle bunu yapma kapasitesi geliştirdik ve bunu hala koruyoruz.

"Doğa Ana, çok kötü alışkanlıkları olan yaşlı bir kadın ve çok tutumlu bir ev hanımı. Hemen kullanmadığı bir malzemeyi atmıyor. Dolabında saklıyor."

Bu "saklanan malzemeler", Hrdy'nin "şimdiye kadar okuduğum en heyecan verici bilim makalelerinden biri" dediği 2014 tarihli bir çalışmada ortaya çıkıyor.

Bu çalışmada, Ruth Feldman liderliğindeki bir İsrailli uzman ekibi, birincil bakımı kadının sağladığı ve babanın "yardım ettiği" heteroseksüel çiftlerin yanı sıra, kadın olmadan çocuk yetiştiren eşcinsel çiftleri inceledi ve bebeklerinin videolarını izlerken beyinlerini taradı.

Heteroseksüel çiftlerde, birincil bakımı üstlenen kadınların beyinleri, amigdala gibi daha derin içgüdüsel tepkilerle ilgili alanlarda aktifleşirken, onlara destek olan erkeklerde ise sosyal alanlarda daha fazla aktivite gözlemlendi. Bu da, harekete geçmeden önce durumu değerlendirdiklerine işaret edebilir.

Ancak birincil bakımı üstlenen eşcinsel erkekler, amigdala ve beynin diğer "anneye özgü" bölgelerinde çok benzer bir aktivite gösterirken, sosyal unsuru da korudular.

Babalık, kelimenin tam anlamıyla beyinlerini yeniden yapılandırıyordu.

Sosyal değişimler

Konuştuğum tüm uzmanlar ve bu alandaki literatürün büyük çoğunluğu, babalık biyolojisindeki bu gelişmelerin aileler hakkındaki kamu politikalarını yeniden odaklaması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Saxbe "Babaların bu bağları kurma fırsatlarını güçlendirmek acil bir toplumsal öncelik" diyor. Örneğin, daha iyi babalık izni politikalarının babalar ve çocuklar arasındaki bağın kurulmasını kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Bir diğer önemli değişiklik ise, Gettler'in söylediğine göre, erkeklerin en başından itibaren sürece dahil edilmesi. Ultrason muayenelerine katılmak, randevulara gitmek ve hamilelikleri boyunca eşleriyle aktif şekilde etkileşimde bulunmak gibi.

"Biliyoruz ki bu biyoloji, aileler bebeklerini kucaklamaya hazırlanırken hamilelik döneminde potansiyel olarak devreye giriyor" diyor.

Aktif ve ilgili babaların aileye faydaları var. Pakistan, Kenya ve ABD de dahil birçok ülkede, daha aktif eşleri olan annelerin daha iyi ruh sağlığına sahip oldukları görüldü.

Ve en önemlisi, çocuklar da bundan faydalanıyor. Yedi yıl boyunca 292 aileyi takip eden ve bu yılın başlarında yayımlanan büyük bir çalışmada, ABD'li araştırmacılar, daha ilgili babaların çocuklarının daha iyi kalp sağlığına sahip olduğu sonucuna vardı. İlginç olansa, annelerin davranışlarının aynı etkiye sahip olmadığı görüldü.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.