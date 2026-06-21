Kaymakam'dan Şehit Babalarına Ziyaret

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, şehit Piyade Er Mehmet Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik'i ve şehit polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ile evinde bir araya geldi.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle sohbet eden Yılmaz, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

Ziyarette Yılmaz'a, Ağın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.