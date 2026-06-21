Haberler

Kaymakam'dan Şehit Babalarına Ziyaret

Kaymakam'dan Şehit Babalarına Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, şehit Piyade Er Mehmet Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik'i ve şehit polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ile evinde bir araya geldi.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle sohbet eden Yılmaz, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

Ziyarette Yılmaz'a, Ağın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı

Gözler İsviçre'de! Tarihi zirve başladı
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü

YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İBB Kültür A.Ş. yöneticisinin kaçıırlmasına yönelik yeni gözaltılar
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü