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Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti

Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm babaların gününü kutladı. Babaların fedakarlıklarına vurgu yapan Gürlek, şehit ve gazi babalarını da anarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü ayrıca tebrik etti.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Babalar Günü mesajında tüm babaların gününü kutladı ve babaların fedakarlıklarına vurgu yaptı.
  • Gürlek, mesajında şehit ve gazi babalarını andı.
  • Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü ayrıca tebrik etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm babaların gününü kutlayarak, aile kurumunun temel direği olan babaların fedakarlıklarına dikkat çekti.

BABALARIN FEDAKARLIĞINA VURGU YAPTI

Bakan Gürlek, mesajında babaları "hayatımızın en güçlü rehberi, ailemizin sarsılmaz çınarı" olarak nitelendirerek, evlatları için ömür boyu emek veren tüm babalara şükranlarını sundu.

Gürlek, "Evlatları için ömür boyu emek veren; doğrunun yanında durmayı ve adaletle yürümeyi öğreten kıymetli babalarımıza sabır ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİ BABALARINI DA ANDI

Mesajında şehit ve gazi ailelerine de özel olarak yer veren Gürlek, başta şehitlerin ve gazilerin babaları olmak üzere tüm babalara hürmetlerini sunduğunu belirtti. Bakan Gürlek, hayatını kaybeden büyükleri de rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I AYRICA TEBRİK ETTİ

Gürlek, Babalar Günü mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel olarak yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik eden Gürlek, "Memleketimize ve gönül coğrafyamıza kol kanat geren; şefkati, dirayeti ve kararlılığıyla bizlere her daim yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, zatıalilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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