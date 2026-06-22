Haberler

Kumluca'da koruyucu ailelere "Babalar Günü" programı

Kumluca'da koruyucu ailelere 'Babalar Günü' programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla koruyucu ailelere yönelik düzenlenen programda, Kaymakam Bahadır Güneş koruyucu ailelerin çocukların hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Babalar Günü" dolayısıyla koruyucu ailelere yönelik program düzenlendi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'in himayelerinde, Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, koruyucu aileler ile ilçe protokolü bir araya geldi.

Güneş, tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, koruyucu ailelerin çocukların hayatında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Devletin çocuklara her zaman her türlü desteği sağladığını aktaran Güneş, "Ancak sizler görünürde olmayan, hissedilebilen o güzel duyguyu çocuklarımıza yaşatıyorsunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, iyi ki böyle bir güzelliği çocuklarımızla paylaşıyorsunuz." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Güneş'in eşi Oya Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın ve eşleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var

Karadeniz'de dron saldırısı! Dev gemide büyük bir yangın çıktı
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti

Trump'ın tehdidi tansiyonu yükseltti, tarihi zirve 18 saat sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı

Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı
Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran iki büyük hata

Hepimiz tanıyoruz! Kaleden böyle çıktı, sonrası resmen kabus
Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu

Daha 17'nin Nuray'ı Bodrum'u salladı! Bikinili paylaşımları olay oldu
Eşini ve kızını katletti, 'depresyondayım' dedi

Karısını ve kızını öldüren caniden eşine az rastlanır savunma
İsrail'in dev şirketi Türkiye'den çekiliyor! 200'den fazla kişi işsiz kalacak

İsrailli dev şirket Türkiye'den çekiliyor! Onlarca kişi işsiz kalacak
Meclis'e 'kadınlar da askere alınsın' başvurusu

Talep Meclis'e geldi: Kadınlara zorunlu askerlik
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı