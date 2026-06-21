Pilotaj öğrencisi Ebrar'dan babasına unutulmaz Babalar Günü uçuşu

Pilotaj öğrencisi genç kız, Babalar Günü sürprizi yaptığı babasını eğitim uçağıyla Konya semalarında uçurdu.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümü 4. sınıf öğrencisi Ebrar Demirel (23), babası Halil İbrahim Demirel'e (56) Babalar Günü sürprizi hazırlamak istedi.

Demirel, planladığı özel uçuş için babasını öğretmenlerle görüşme bahanesiyle okula davet etti. Pilot koltuğuna geçen Demirel, tek motorlu eğitim uçağının kokpitine babasını da alarak uçurdu.

Ebrar Demirel, eğitim ve solo uçuşların dışında, ilk kez bir sivil yolcu taşıma deneyimini de babasıyla yaşadı.

Sürpriz karşısında oldukça heyecanlanan baba Demirel, uçuşun ardından kızına sarıldı.

"Son ana kadar sürprizi sakladık"

Yaşadığı mutluluğu ve duygu dolu anları AA muhabiriyle paylaşan Ebrar Demirel, babasına sıra dışı bir sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Sürprizin yanı sıra gökyüzünde gerçekleştirdiği zorlu uçuş manevralarıyla babasını heyecanlandırdığını anlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Babama 'Herkesin babası geliyor, sen de gel' dedim. Buraya yaklaşınca da 'Hazır mısın?' dedim. 'Neye, ne yapacağız' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 'Seni uçuracağım' dedim. Onun da haberi yoktu. Buraya gelince öğrendi. Bunu hiç beklemiyordu. Annem biraz çıtlatır gibi oldu ama son ana kadar sürprizi sakladık."

Babasıyla uçmanın çok büyük bir sorumluluk hissettirdiğine dikkati çeken Demirel, "İlk uçtuğum anı anımsadım, tüylerim diken diken oldu. Her gün uçuyoruz, artık sıradan gibi geliyor ama bugün aslında normal bir şey olmadığını fark ettim. Babamla birlikte uçmak benim için ekstra gurur vericiydi." ifadesini kullandı.

Kızının Babalar Günü sürprizi heyecanlandırdı

Baba Demirel ise kızıyla uçuş yapmanın benzersiz bir deneyim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok memnun oldum, çok güzel oldu, çok sevindim. Sağ olsun kızım bana sürpriz yapmış. Pilot olmayı küçüklüğünden beri istiyordu, başka bir isteği yoktu. Biz de elimizden geldiği kadar onun için gayret ettik, imkan verdik. İnşallah ileride çok başarılı bir pilot olur. Bu benim için gerçekten inanılmaz, heyecanlı ve unutulmaz bir Babalar Günü hediyesi oldu. Çok onurlandım. Anlatılamayacak duygular içindeyim. Allah bu gururu herkese yaşatsın."