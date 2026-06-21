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Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye Babalar Günü ziyareti

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye Babalar Günü ziyareti
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla Darülaceze'yi ziyaret ederek huzurevi sakinlerine hediye verdi ve dualarını aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Babalar Günü dolayısıyla Darülaceze'yi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Darülaceze sakinlerine Babalar Günü ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Darülaceze'de yaşayan huzurevi sakinlerine hediyeler verilerek, Babalar Günü tebrik edildi. Asırlardır toplumsal dayanışma ve sosyal yardımlaşmanın en güçlü temsilcilerinden biri olan vakıf kültürünün yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette büyüklerin duası alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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