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Başkan Vekili'nden şehit babalarına ziyaret

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Finike Belediye Başkan Vekili Osman Çobanoğlu, Babalar Günü dolayısıyla şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz ile Şehit Osman Çelik'in babası Mehmet Çelik'i ziyaret etti.

Finike Belediye Başkan Vekili Osman Çobanoğlu, Babalar Günü dolayısıyla şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz ile Şehit Osman Çelik'in babası Mehmet Çelik'i ziyaret etti.

Çobanoğlu, ziyarette Korkmaz ve Çelik'in Babalar Gününü kutladı.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Çobanoğlu, şehit ailelerine sağlık ve huzur dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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