Vali Yılmaz, Şehit Ailesini Babalar Günü'nde Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Vali Erdinç Yılmaz, Babalar Günü vesilesiyle şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun babası Bekir Adalıoğlu ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'nu evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bekir Adalıoğlu'nun Babalar Günü'nü kutlayan Vali Yılmaz, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

"Şehit aileleri milletimizin en kıymetli emanetleridir"

Şehit Oğuzhan Adalıoğlu'nun da anıldığı ziyarette Vali Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Vali Yılmaz, "Şehit aileleri, milletimizin bizlere emanet ettiği en kıymetli değerlerdir. Onların fedakarlıkları asla unutulmayacak. Devletimizin tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin yanında olmaya, acılarını paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, aile fertleriyle bir süre sohbet edilerek, şehidin hatıraları yad edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı