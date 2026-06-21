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Özgür Özel'den Babalar Günü mesajı

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Babalar Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Evlatlarına onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele eden tüm babalarımıza selam olsun” dedi.

(ANKARA) – CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Babalar Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Evlatlarına onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele eden tüm babalarımıza selam olsun" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Babası Talat Özel ile kol kola olduğu fotoğrafı paylaşan Özel, şunları kaydetti:

"Bugün Babalar Günü. Yol uzun ve zor olduğunda insan en çok kendisine yolu öğretenleri düşünür. Dönüp baktığımızda bize her zaman doğru yerde durmayı öğütleyen babamızı görürüz. Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Evlatlarına onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele eden tüm babalarımıza selam olsun!"

Kaynak: ANKA
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