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Cevdet Yılmaz'dan Babalar Günü Mesajı: 'Aile Kurumumuzun Köklü Çınarları Olan Tüm Babalarımızın Gününü Kutluyorum'

Cevdet Yılmaz'dan Babalar Günü Mesajı: 'Aile Kurumumuzun Köklü Çınarları Olan Tüm Babalarımızın Gününü Kutluyorum'
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajında tüm babaların gününü kutlayarak, erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşının 29'a yaklaştığına dikkat çekti ve genç nesillerin babalık duygusunu daha erken tecrübe etmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Babalar Günü'ne ilişkin mesajında, "Aile kurumumuzun köklü çınarları olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabbim eksikliklerini göstermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından Babalar Günü'ne ilişkin bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Aile kurumumuzun köklü çınarları olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabbim eksikliklerini göstermesin. Maalesef erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 29'a yaklaştı. Aile ve Nüfus On Yılında genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diliyorum. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, hayatta olan babalarımıza sağlık ve huzur, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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