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Muş Valisi'nden Babalar Günü Mesajı

Muş Valisi'nden Babalar Günü Mesajı
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Muş Valisi Avni Çakır, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi Avni Çakır, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, insanın, hayata önce bir ailenin sıcaklığında gözlerini açtığını, sevgiyi, güveni, paylaşmayı, vefayı ve dayanışmayı ilk kez aile ocağında öğrendiğini söyledi.

Aynı çatı altında yaşamanın yanında birbirine gönülden bağlı olmanın da aileyi güçlendirdiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu güçlü bağların en önemli mimarlarından biri de hiç kuşkusuz babalardır. Bir evladın sırtını yasladığında güç bulduğu, zor zamanlarında varlığını hissettiğinde kendini güvende hissettiği ilk limanlardan biridir baba. Bazen bir nasihatte, bazen sessizce omuza konan bir elde, bazen de evlatlarının mutluluğu için gösterdiği görünmeyen fedakarlıklarda saklıdır babalığın büyüklüğü. Baba, sadece ailesinin geçimini sağlayan değil, sevgisiyle yuvasına huzur veren, duruşuyla örnek olan, varlığıyla güven aşılayan kişidir. Toplumumuzun sahip olduğu güçlü aile yapısının temelinde evlatları için alın teri döken, ailesinin huzuru için her türlü fedakarlığı göze alan, sevgisini çoğu zaman söze değil, emeğine ve mücadelesine yansıtan babalarımızın gayreti vardır. Güçlü aileler, güçlü bir toplumun, güçlü bir toplum ise güçlü bir geleceğin teminatıdır."

Bir çocuğun yüreğinde hissedilen baba sevgisinin, yarınların sağlam karakterli, vicdan sahibi ve değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmesinde en kıymetli miraslardan biri olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu miras, milletimizin birlik ve beraberliğinin, dayanışma ruhunun ve köklü medeniyet değerlerinin de en güçlü dayanaklarından biridir. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli babaları ile kahraman gazilerimizin fedakar babaları olmak üzere, ailesi için emek veren, yuvasına huzur ve güven veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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