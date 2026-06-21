Haberler

Şehit babasıyla Babalar Günü dalışı

Şehit babasıyla Babalar Günü dalışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Nurullah Kaya, Babalar Günü dolayısıyla şehit Hakan Taşdemir'in babası dalış eğitmeni Haluk Taşdemir ile bir araya gelerek, kızıyla dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Nurullah Kaya, Babalar Günü dolayısıyla şehit Hakan Taşdemir'in babası dalış eğitmeni Haluk Taşdemir ile bir araya gelerek, kızıyla dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Marmaris Kaymakamlığı Babalar Günü kapsamında şehit ailelerine yönelik anlamlı ve farkındalık oluşturan bir anma etkinliği düzenledi.

Marmaris Kaymakamı Kaya, kızıyla şehit Taşdemir'in ilçede dalış eğitmenliği yapan babası Taşdemir'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Kaya, kızı ve şehit babası Taşdemir, "Koruma Bilinci ve Vefa" temasıyla Babalar Günü anısına özel bir dalış gerçekleştirdi.

Mavi suların altında samimi ve duygu dolu bir atmosferde geçen programda, vatan savunmasında canını feda eden şehit Hakan Taşdemir rahmetle, minnetle ve dualarla anıldı.

"Şehit aileleri milletimizin en kıymetli emanetidir"

Dalış etkinliğinin ardından açıklama yapan Kaya, aziz şehitlerin geride bıraktığı ailelerinin devletin ve milletin en kutsal emanetleri olduğunu söyledi.

Devletin en üst düzeyde şefkat eli ve kurumsal imkanlarının her zaman şehit ailelerinin yanında olacağını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Babalar Günü'nde, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehidimiz Hakan Taşdemir'in kıymetli babası, dalış eğitmenimiz Haluk Taşdemir ile çok anlamlı bir koordinasyonla bir araya geldik. Kızım ve Haluk Bey ile gerçekleştirdiğimiz bu dalış, sadece bir spor faaliyeti değil, şehidimizin hatırasına ve onun bizlere bıraktığı en değerli emaneti olan babasına dönük sarsılmaz vefamızın bir nişanesidir. Şehit babalarımız başta olmak üzere tüm babalarımızın bu özel gününü kutluyorum."

Etkinlik, su altında ve su üstünde günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında savcılık harekete geçti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti

Yunanistan'da alarm! Burnumuzun dibindeki adalarda OHAL ilan ettiler
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında 'Cinsel şiddet' tartışması çıktı

BM'de İsrail gerilimi! Sesler çok fena yükseldi

İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

İşte Fenerbahçe'ye istediği 3 transfer
YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

Hayatının sınavına neredeyse giremeyecekti! En havalı girişi o yaptı

Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı: 3 yaralı

Şanssızlığın bu kadarı! Plajda güneşlenirken geldi üzerlerine düştü
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi