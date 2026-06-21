Haberler

Kozluk'ta hastalara Babalar Günü ziyareti

Kozluk'ta hastalara Babalar Günü ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla hastalar ziyaret edildi.

İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, Kozluk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Güneş, hastaların Babalar Günü'nü kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Güneş, özel günlerde hastaları yalnız bırakmamak ve moral desteği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Metin Özmen
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da

Efsane geri döndü! Şampiyonluğun ardından saçlarını böyle feda etti
Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi