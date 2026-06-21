Kozluk'ta hastalara Babalar Günü ziyareti
Batman'ın Kozluk ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Batman'ın Kozluk ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla hastalar ziyaret edildi.
İlçe Sağlık Müdürü Fırat Güneş, Kozluk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Güneş, hastaların Babalar Günü'nü kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Güneş, özel günlerde hastaları yalnız bırakmamak ve moral desteği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Kaynak: AA / Metin Özmen