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Adalet Bakanı Gürlek'ten Babalar Günü mesajı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Babalar Günü'nü kutladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hayatımızın en güçlü rehberi, ailemizin sarsılmaz çınarı olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Evlatları için ömür boyu emek veren, doğrunun yanında durmayı ve adaletle yürümeyi öğreten kıymetli babalarımıza sabır ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum.

Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalara hürmetlerimi sunuyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle memleketimize ve gönül coğrafyamıza kol kanat geren, şefkati, dirayeti ve kararlılığıyla bizlere her daim yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, zatıalilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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