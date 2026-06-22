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Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Haber Videosunu İzle
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın
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Sağlık ve beslenme konularındaki ezber bozan çıkışlarıyla tanınan Canan Karatay'ın katıldığı programda Hakan Ural'la arasında geçen 'harçlık' diyaloğu kısa sürede gündem oldu. Ural'ın "Hocam bana Babalar Günü hediyesi olarak 200 TL harçlık verdi" sözlerine karşılık Karatay, "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın" karşılığını verdi. O anlar, günün en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi.

  • Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D'de Hakan Ural'ın programına konuk oldu.
  • Karatay, Hakan Ural'a '5 kuruşa 4 takla atan insansın' dedi.
  • Ural, Karatay'ın kendisine 200 TL Babalar Günü hediyesi verdiğini söyledi.

Sağlık ve beslenme konularındaki ezber bozan çıkışlarıyla tanınan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D ekranlarında Hakan Ural’ın sunduğu programa konuk oldu.

Programda konunun Babalar Günü'ne gelmesiyle birlikte, ikili arasında stüdyodakileri ve ekran başındakileri şaşkına çeviren, oldukça ilginç bir diyalog yaşandı

"5 KURUŞA 4 TAKLA ATAN İNSANSIN"

Karatay'ın kendisine yönelik jestinden bahseden Ural, "Hocam Babalar Günü hediyesi olarak bana 200 TL harçlık verdi" ifadelerini kullandı. Ural'ın bu sözleri üzerine espriyi patlatan Karatay ise hiç çekinmeden "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın” yanıtını verdi.

"PARAYI SEVERİM YALAN YOK"

Karatay’ın bu beklenmedik ve açık sözlü çıkışı karşısında ünlü sunucu Ural bir anlık duraksama yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen ancak durumu çabuk toparlayan Ural, gülerek "Ben parayı severim, yalan yok" itirafında bulundu.

O anlar, kısa sürede kesilerek sosyal medyanın en çok paylaşılan ve konuşulan videoları arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

kadın harbiden doğrucu davut

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