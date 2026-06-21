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Tomarza’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Tomarza’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Kaymakam Selim Eser ve kurum amirleri, şehit babalarını ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı. Ziyaretlerde şehit ailelerinin devlet ve millet nezdindeki önemi vurgulanırken, babalara minnet ve şükran duyguları iletildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan şehit babaları, Kaymakamı Selim Eser ve kurum amirleri tarafından ziyaret edilerek ' Babalar Günü' tebrik edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğu vurgulanırken, şehit babalarıyla yakından ilgilenilerek Babalar Günü vesilesiyle kendilerine duyulan minnet ve şükran ifade edildi. Tomarza Kaymakamı Selim Eser yaptığı açıklamada; "Şehit ve gazi babalarımız başta olmak üzere, bir ömür ailesine kol kanat geren; yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü evlatlarının huzuruna adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş büyüklerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz" dedi.

Ziyaretler; şehit aileleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, devletin her zaman yanlarında olduğunu hissetmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığı ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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