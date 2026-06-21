Vali Yılmaz, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Babalar Günü pastası kesti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde kalan büyüklerle bir araya gelen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek, Babalar Günü'nü kutladı. Büyüklerin talep ve önerilerini de dinleyen Vali Yılmaz, onların yaşam tecrübelerinin toplum için önemli bir değer olduğunu ifade etti. Merkez sakinleriyle birlikte Babalar Günü pastasını kesen Vali Yılmaz, tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ederek, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu.

Programda ayrıca kısa süre önce baba olma mutluluğunu yaşayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ı da tebrik eden Vali Yılmaz, Bayrak ve ailesine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı