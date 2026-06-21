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ASKON Erzurum’dan Babalar Günü Mesajı: Babalarımız En Kıymetli Değerlerimizdir

ASKON Erzurum’dan Babalar Günü Mesajı: Babalarımız En Kıymetli Değerlerimizdir
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ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, babaların aile birliğinin temel direği olduğunu vurgulayarak, onlara sevgi ve saygı gösterilmesinin en büyük armağan olduğunu belirtti. Turan, başta şehit babaları ve gaziler olmak üzere tüm babaların gününü kutlayıp, vefat edenleri rahmetle andı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, aile bireylerinin mutluluğunu kendi mutluluğu addeden, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza, gösterilecek sevgi ve saygının onlar için en büyük armağan olduğunu söyledi.

Başkan Turan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bir ömür sevgi ve hoşgörüsünü evlatlarıyla paylaşan babalarımızın vazgeçilmez değerimiz, yaşam zenginliğimiz olduğunu belirten Başkan Turan, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Babalar; ailelerinin huzuru, mutluluğu ve geleceği için büyük fedakarlıklarla çalışan, evlatlarına dürüstlüğü, çalışkanlığı, vatan ve millet sevgisini öğreten en kıymetli değerlerimizdir. Hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla aile kurumunun temel direklerinden biri olan babalarımız, sevgi ve emekleriyle çocuklarının yolunu aydınlatan en önemli rehberlerdir.

Bizler, güçlü ailelerin güçlü toplumları oluşturduğuna inanıyoruz. Bu nedenle aile bağlarımızı korumak, büyüklerimize sahip çıkmak ve onların emeklerini her zaman hatırlamak zorundayız. Bu sebeple evlatları için ömrünü adayan, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğunun önünde tutan tüm babalarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkan babalarımızı, gazilerimizi ve tüm fedakar babalarımızı saygıyla selamlıyor; hayatta olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş babalarımızı ise rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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