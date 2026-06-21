Haberler

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Babalar Günü Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Babalar Günü Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Babalar Günü mesajında babaların aile ve toplumdaki rehberlik ve fedakarlık rolüne vurgu yaparak, şehit ve gazilerin babaları başta olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekti.

Başkan Yalçın mesajında; "Babalar, evlatlarının en büyük rehberi, ailelerin huzur kaynağı ve toplumun temel direğidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde: 'Bir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz' buyurarak, babaların en önemli görevini bizlere hatırlatmaktadır" dedi. Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

"Babalarımız, sabırlarıyla, fedakarlıklarıyla ve dualarıyla bizlere güç verirler. Onların varlığı, evlatların hayatında güven ve huzurun en büyük kaynağıdır. Rabbimiz, "Kur'an-ı Kerim'de anne ve babaya iyilik etmenin önemi vurgulanmış, 'Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'öf' bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle' (İsra Suresi, 23) ayetiyle babalara hürmetin gerekliliği ifade edilmiştir. Bu vesileyle, başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, sanayicilerimizin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına helal lokma kazandırmak için alın teri döken, onları güzel ahlakla yetiştiren tüm babalarımıza Rabbimden sağlık, huzur ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı

Tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı

Galatasaraylıları yıkan haber!

Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Hayalleri yarım kaldı! Ne yaptıysa olmadı, okulun önünde yere yığıldı