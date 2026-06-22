Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşanan akılalmaz olay, tüm dünyada yankı uyandırdı. İkinci çocuğuna hamile olan 32 yaşındaki Lucy French-Pounce, eşi Fred için unutulmaz bir Babalar Günü sürprizi hazırlamıştı. Pazar sabahı eşine yatakta kahvaltı ikram etmeyi ve ardından 4 yaşındaki oğulları Percy ile birlikte keyifli bir gün geçirmeyi planlayan aile, kendilerini bir anda hayatlarının en sıra dışı koşturmacasının içinde buldu.

Hastanenin acil indirme peronunda, kapıya sadece birkaç metre kala gerçekleşen bu film şeridi gibi doğum, tıp literatüründe BBA (Hastaneye Ulaşmadan Önce Doğan Bebek ) vakası olarak kayıtlara geçti. İşte beş yıllık tüp bebek mücadelesinin ardından mucizevi bir şekilde dünyaya gelen Zelda bebeğin, pijama altından hastane bahçesine uzanan nefes kesici hikayesi.

Tüp Bebek Mücadelesinden Mucize Doğuma

Lucy ve Fred French-Pounce çiftinin ebeveynlik yolculuğu hiçbir zaman kolay olmamıştı. Lucy, henüz 20'li yaşlarındayken aşırı egzersiz ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak gelişen ve menstrüasyon döngüsünü tamamen durduran Fonksiyonel Hipotalamik Amenore (FHA) teşhisi aldı. Doktorların "normal yollarla anne olamazsın" uyarılarının ardından çift, uzun ve yıpratıcı bir IVF (Tüp Bebek) sürecine başladı.

Dört yıllık tedavinin ardından İngiltere'de ilk çocukları Percy'yi kucaklarına alan çift, daha sonra Lucy'nin memleketi olan Melbourne'e taşındı. İkinci çocuk kararı aldıklarında ise önlerinde iki zorlu tüp bebek dönemi daha vardı. Eylül 2025'te nihayet Zelda'ya hamile olduğunu öğrenen Lucy, geçmişte yaşadığı derin ven trombozu (bacakta kan pıhtılaşması) geçmişi nedeniyle riskli bir gebelik süreci geçirdi. Doktorların tüm "suni sancı ile doğumu başlatalım" ısrarlarına rağmen, her şeyin doğal seyrinde ilerlemesini istedi.

"Bebeğin Başını Bacaklarımın Arasında Hissettim"

Doğum sancıları, tam da planlanan Babalar Günü'nden bir gün önce, sahilde ailece vakit geçirirken hafif kasılmalarla başladı. Gece yarısı şiddetlenen ve dakikalar içine düşen sancılar üzerine eşi Fred, hemen Monash Tıp Merkezi'ni arayarak yola çıkacaklarını bildirdi.

Hastaneye olan 15 dakikalık sürüş, Lucy için adeta bir ömür gibiydi. Yaşadığı o kritik anları anlatan genç anne, şu ifadeleri kullandı:

"Otomobilin koltuğunda otururken kızımın başını bacaklarımın arasında hissedebiliyordum. Kafasının üzerine oturup ona zarar vermemek için tüm gücümle kendimi yukarı doğru kaldırıyordum. Fred ise tamamen yola odaklanmıştı."

Hastanenin önüne geldiklerinde, İngiliz kültürünün getirdiği o aşırı kibar mizaçla aracını acil iniş alanında bırakmak istemeyen Fred, eşini arabadan indirdikten sonra hızla park yeri bulmaya ve tekerlekli sandalye getirmeye koştu. İşte her şey o birkaç dakikalık zaman diliminde yaşandı.

Pijama Paçasında Hayata Tutunan Bebek

Hastanenin ana giriş kapısına sadece metreler kala, Lucy artık sancıları ve itme dürtüsünü kontrol edemez hale geldi. Kendini tutmaya çalışsa da doğanın kanunu galip geldi. Büyük bir gürültüyle su kesesi patlayan Lucy, tek bir güçlü ıkınmayla bebeğin aşağı kaydığını hissetti.

O sırada üzerinde olan bol pijama altı, adeta bir kurtarma ağı görevi gördü. Bebek pijama paçasından aşağı düşerken, Lucy annelik içgüdüsüyle eğilip kumaşın üzerinden bebeği yakalamayı başardı. Kumaşın altından gelen ağlama sesini duyduğunda, derin bir nefes aldı. Çevredekilere "Yardım edin! Bebeğimi doğurdum!" diye çığlık atarken, yoldan geçen 25 yaşındaki Charley McLatchie isimli genç bir kadın yardıma koştu. Charley, hemen Lucy'nin pijamasını sıyırarak küçük Zelda'yı güvenli bir şekilde annesinin göğsüne yatırdı ve kendi üzerindeki kıyafeti çıkararak üşümesinden korktuğu bebeğe sardı.

Fred elinde tekerlekli sandalyeyle geri döndüğünde, birkaç dakika önce arabada bıraktığı eşinin kucağında yeni doğmuş bir bebek görerek şoka girdi. Sağlık personeli hızla dışarı çıkarak anne ve bebeği acil müdahale odasına aldı.

Doğumun ardından yaşanan adrenalin patlaması yerini şiddetli titremelere bıraksa da, yapılan kontrollerde hem anne Lucy'nin hem de Zelda bebeğin sağlık durumunun mükemmel olduğu anlaşıldı.

Evlerine döndükten üç hafta sonra Lucy, o kaos anında kendisine yardım eden ve adını bile tam öğrenemediği yardımsever kadını aramaya başladı. Şans eseri Charley de yerel bir anne grubunda "Hastanenin önünde pijama içinde doğum yapan o kadını arıyorum, iyi olup olmadığını merak ediyorum" paylaşımında bulunmuştu.

Sosyal medya sayesinde bir araya gelen iki anne, buluştuklarında gözyaşlarını tutamadı. Charley'nin de o sabah kendi bebeğinin göğüs enfeksiyonu için hastanede olduğu ortaya çıktı.

Bugün 6 aylık olan Zelda, tamamen sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yaşadıkları bu çılgın deneyimi hastanenin güvenlik kameralarından da izleyen çift, "Normal şartlarda kesinlikle ambulans çağırmalıydık, büyük bir risk aldık ama her şey yolunda gittiği için minnettarız. Zelda büyüdüğünde ona anlatacağımız harika bir hikayemiz var" diyor.