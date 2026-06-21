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Konya'da şehit babaları ve gazilere Babalar Günü programı

Konya'da şehit babaları ve gazilere Babalar Günü programı
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Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gaziler için program düzenledi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gaziler için program düzenledi.

Konya Sille Meliha Ercan Huzurevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu söyledi.

Vatan uğruna gösterilen fedakarlıkların karşılıksız kalmayacağını belirten Topal, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve gazilerimizin her zaman yanında olmak en önemli görevimizdir. Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babaların gününü kutluyorum." dedi.

Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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