Kıbrıs gazisi Babalar Günü'nde unutulmadı

Silopi'de Babalar Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği eski Silopi Temsilcisi, Kıbrıs Gazisi Mehmet Eren, Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya ve beraberindeki komutanlar tarafından evinde ziyaret edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman gazilerine yönelik vefa ve minnet duygularının bir göstergesi olarak gerçekleştirilen ziyarette, gazi Mehmet Eren'in Babalar Günü kutlandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Eren'in hatıraları dinlenirken, sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında da bilgi alındı.

GAZİ EREN'E BABALAR GÜNÜ ZİYARETİ

Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya ve beraberindeki komutanlar, Babalar Günü kapsamında Kıbrıs Gazisi Mehmet Eren'i evinde ziyaret etti. Ziyarette, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren gazilere duyulan vefa bir kez daha ortaya konuldu. Gazi Mehmet Eren ile yakından ilgilenen komutanlar, kendisiyle bir süre sohbet etti. Ziyarette Eren'in Kıbrıs Barış Harekatı dönemine ilişkin hatıraları dinlenirken, gazilerin milletin ortak hafızasında taşıdığı önemli yere dikkat çekildi. Babalar Günü vesilesiyle yapılan ziyaret, hem aile bireyleri hem de gazi Eren için duygu dolu anlara sahne oldu. Komutanların bu özel günde gerçekleştirdiği ziyaret, gazilere verilen değerin ve gösterilen saygının anlamlı bir yansıması olarak değerlendirildi.

EREN: HATIRLANMAK BÜYÜK MUTLULUK

Ziyaret sırasında konuşan Kıbrıs Gazisi Mehmet Eren, Babalar Günü'nde hatırlanmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Devletin ve milletin gazileri unutmamasının en büyük gurur kaynakları arasında yer aldığını belirten Eren, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazi Eren, "Devletimizin ve milletimizin bizleri unutmaması en büyük gurur kaynağımızdır. Bu özel günde yapılan ziyaret beni çok duygulandırdı" dedi. Ziyarette Eren'in sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında da bilgi alındı. Komutanlar, gazilerin her zaman baş tacı olduğunu ve devletin tüm imkanlarıyla kahraman gazilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

KAYA: GAZİLERİMİZ MİLLETİMİZİN YAŞAYAN HAFIZASIDIR

Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya ise gazilerin ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurguladı. Kaya, kahraman gazilere sahip çıkmanın ve her zaman yanlarında olmanın en önemli görevlerden biri olduğunu belirtti. Tuğgeneral Kaya, "Kahraman gazilerimiz, milletimizin yaşayan hafızasıdır. Onlara sahip çıkmak ve her zaman yanlarında olmak bizim en önemli görevlerimizden biridir" ifadelerini kullandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Babalar Günü'nde yapılan ziyaret, gazilere duyulan saygı, vefa ve minnetin anlamlı bir örneği oldu.

Haber: Halil Azizoğlu