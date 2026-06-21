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Yozgat İl Jandarma Komutanlığından personele Babalar Günü sürprizi

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Babalar Günü dolayısıyla personelin çocuklarının mesajlarından oluşan bir video hazırladı. Görev başındaki babalara izlettirilen videoda duygu dolu anlar yaşandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Babalar Günü dolayısıyla personelin çocuklarının mesajlarından oluşan video hazırladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan videoda, çocukların babalarına yönelik sevgi, özlem ve minnet duygularını içeren mesajlar yer aldı.

Hazırlanan video, görev başındaki personele izlettirilerek sürpriz yapıldı.

Videoyu izleyen kimi babalar, duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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