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Burhaniye'de Babalar Günü'ne özel basketbol turnuvası

Burhaniye'de Babalar Günü'ne özel basketbol turnuvası
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Burhaniye'de Babalar Günü kapsamında basketbol takımı sporcuları ve babaları sahada karşı karşıya geldi. Eğlenceli maçta aile içi iletişim ve spora bağlılık vurgulandı.

Burhaniye ilçesinde, Babalar Günü kapsamında sporcular ve velileri sahada bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren basketbol takımı, anlamlı bir organizasyona imza attı.

Basketbol antrenörü Alperen Günaydın koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, geleceğin yıldız basketbolcuları bu kez parkede en özel destekçileri olan babalarıyla karşı karşıya geldi. Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen özel basketbol maçında, sporcular ve veliler kıyasıya ama bir o kadar da eğlenceli bir mücadele sergiledi. Turnuva havasında geçen müsabakada babalar çocuklarıyla aynı sporu deneyimlemenin mutluluğunu yaşarken, genç sporcularda babalarına karşı oynamanın heyecanını tattı. Etkinlik ile görüşlerini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, bu tür organizasyonların aile içi iletişimi güçlendirdiğini ve çocukların spora olan bağlılığını artırdığını ifade etti. Veliler ise çocuklarıyla sahayı paylaşmaktan gurur duyduklarını belirterek, organizasyonu düzenleyen Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ve antrenör Alperen Günaydın'a teşekkürlerini iletti. Maç, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları çekimi ve tebriklerle son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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