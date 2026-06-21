'Her baba evladı için yaşar' dedirten fedakarlık: Ömrünü engelli oğluna adadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Ayhan Kuru, serebral palsi hastası 26 yaşındaki oğlu Sercan Kuru için verdiği yaşam mücadelesiyle Babalar Günü'nde fedakarlığın en somut örneğini sergiliyor. "Her baba evladı için yaşar" sözünü adeta hayatıyla ispatlayan Kuru, oğlunun bakımı için sabit bir işte çalışamadığı için geçimini apartmanlarda merdiven temizleyerek sağlıyor.

Doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan oğlunun yemesinden içmesine, kişisel bakımından banyosuna kadar her anında yanında olan fedakar baba, kendi hayatını tamamen evladına adadı. Oğlunun sürekli bakıma muhtaç olan özel durumu nedeniyle tam zamanlı bir işte çalışma imkanı bulamayan Ayhan Kuru, evladının masraflarını ve evinin geçimini karşılayabilmek adına bulabildiği gündelik işlere gidiyor.

Verdiği zorlu hayat mücadelesini ve evladına olan eşsiz bağlılığını anlatan Ayhan Kuru, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"50 yaşındayım. Doğuştan serebral palsi hastası 26 yaşında oğlum Sercan'la birlikte yaşamaktayım. Oğlum Sercan özel gereksinimli, özel eğitim çocuğudur. Çocuğumun bütün ihtiyaçlarını; yemesini, içmesini, banyosunu ben yapmaktayım. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı sabit bir işte çalışamamaktayım. O yüzden işlerimizi gündelik işlerde, apartmanlarda merdiven temizliği olarak yapmaktayız. Bugün Babalar Günü, tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."

Evladının hayatını kolaylaştırmak uğruna her türlü zorluğa göğüs geren Ayhan Kuru'nun bu mücadelesi, Babalar Günü'nde karşılıksız sevginin ve evladına adanmış bir ömrün en dokunaklı tablosu olarak hafızalara kazındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı