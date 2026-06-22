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Kurtarmak istediği oğluyla akıntıya kapılan baba öldü

Kurtarmak istediği oğluyla akıntıya kapılan baba öldü
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Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için suya giren baba Fatih Kurutçu, boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede Babalar Günü'nde hayatını kaybetti. Oğlu Yunus'un tedavisi sürüyor.

TRABZON'un Arsin ilçesinde, denizde akıntıya kapılan oğlu Yunus'u (14) kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Fatih Kurutçu (45), çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Fatih Kurutçu kaldırıldığı hastanede 'Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi, oğlunun tedavisi devam ediyor.

Olay, dün ilçe sahilinde meydana geldi. Sahilde ailesiyle gezintiye çıkan Yunus Kurutçu, denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılan çocuğunun çırpındığını gören Fatih Kurutçu, oğlunu kurtarmak için suya atladı. Baba da akıntıya kapılınca çocuğuyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler, denize girip baba ve oğlunu sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin ilk müdahalede bulunduğunu baba ve oğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Kurutçu, hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yunus Kurutçu'nun da aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı, belirtildi.

'Babalar Günü'nde ölen Fatih Kurutçu'nun cenazesinin, bugün ilçenin Başdurak Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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