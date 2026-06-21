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Babalar Günü'nde kahreden olay: Denizde çırpınan baba ve 2 çocuğunun durumu kritik

Babalar Günü'nde kahreden olay: Denizde çırpınan baba ve 2 çocuğunun durumu kritik
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Babalar Günü'nde denize giren baba ve 2 çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülen baba ve çocuklarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Babalar Günü'nde denize giren baba ve 2 çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Can pazarının yaşandığı olayda, suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülen baba ve 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Aliağa ilçesi Şakran Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'da yaşayan Serkan Ş., Babalar Günü dolayısıyla çocukları 14 yaşındaki E.Ş. ve 10 yaşındaki Ş.E.Ş.'yi de alarak İzmir'e geldi. Serinlemek için Şakran Sahili'nde denize giren baba ve 2 çocuğu, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahilde can pazarı: Dakikalarca kalp masajı yapıldı

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan baba ve çocuklarına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bilinçleri kapalı halde sudan çıkarılan 3 kişi için sahilde adeta zamanla yarışıldı. Yapılan suni teneffüs ve müdahaleler sonucu 10 yaşındaki erkek çocuğu Ş.E.Ş. nefes almaya başlarken, kalbi duran 14 yaşındaki E.Ş. ise dakikalar süren kalp masajının ardından yeniden hayata döndürüldü.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

Durumları ağır olan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ş.E.Ş. İzmir Şehir Hastanesine; baba Serkan Ş. ile kızı E.Ş. ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan baba ve iki çocuğunun hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, yaşanan üzücü olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Babanın denize girdiği ilk anların yansıdığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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