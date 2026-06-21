Haberler

Erdoğan’dan Babalar Günü Mesajı: Kahraman Babalarımızı Kutluyorum

Erdoğan’dan Babalar Günü Mesajı: Kahraman Babalarımızı Kutluyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm babaların gününü kutlayarak, fedakar babalara teşekkür etti ve vefat eden babalar ile şehitleri rahmetle andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Genç damattan 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından kahreden haber

Mutlulukları 3 gün sürdü! Balayında yaralanan damattan kahreden haber
Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu

Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu
Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

İki köy arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında savcılık harekete geçti
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor

''İstesek başaramazdık!'' dedirten rekor