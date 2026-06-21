Erdoğan’dan Babalar Günü Mesajı: Kahraman Babalarımızı Kutluyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı