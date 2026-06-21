Başkan Ustaoğlu'ndan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ile şehit Uzman Onbaşı Halil Tan'ın babası Muzaffer Tan ve şehit Uzman Çavuş İsmail Cesur'un babası İbrahim Cesur'u ziyaret etti.

Yaşamın her anında fedakarlığını ve sonsuz sevgisini esirgemeyen tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayan Ustaoğlu, "Şehit babalarımızın evlat hasretlerini telafi edemeyiz ama evlatları için ellerini öper saygı ve sevgilerimizi sunar birlikte dua ederiz. Ailelerimizin temel direği olarak görülen babaların, aile değerlerimizin korunmasında, saygı, sevgi, sorumluluk, paylaşma gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok önemli sorumlulukları vardır." dedi.