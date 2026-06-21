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Şehit Babalarının Buruk Babalar Günü

Şehit Babalarının Buruk Babalar Günü
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Toprağa verdikleri yakınlarını ziyarete gelen şehit aileleri, bu Babalar Günü'nü de sevdiklerinin kabri başında geçirdi.

Toprağa verdikleri yakınlarını ziyarete gelen şehit aileleri, bu Babalar Günü'nü de sevdiklerinin kabri başında geçirdi.

Babalar Günü'nde Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri, çocuklarını, babalarını ve diğer yakınlarını kabirleri başında andı. Şehit mezarları başında Kur'an okuyup dua eden aileler, şehitlerinin yokluğunun hüznünü ve onların vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın gururunu hissetti.

"Benim için buruk da olsa yine Babalar Günü"

Şehit Piyade Onbaşı Yasin Dağ'ın babası Mesut Dağ, " Babalar Günü, zaten evlatlarımız her zamana gönlümüzün içinde, onun gelemediğini düşünerekten biz onları ziyarete geldik. Benim için buruk da olsa yine Babalar Günü. Hakkari Çukurca'da 1997'de, bir çatışma sırasında şehit oldu. Babalar Günü üzgün mü? Üzgün. Ama güzel yerleri var mı? Var. Çünkü ben bir şehit babasıyım. Annesi şehit annesi. Güzel bir geçmişimiz var. Her zaman diyoruz ki 'Evladımızı verdik, vatan sağ olsun' diyoruz. Bekardı, çok iyi bir çocuktu. Saygılı, hürmetli, vatanını, milletini seven bir çocuktu. Ülkesi için canını feda etti. Kalbimizde yaşayan bir şehidimiz var" dedi.

"Elbette yokluğunu hissediyorum"

Herkesin şehitlere ve ailelerine karşı çok saygılı olduklarını belirten Dağ, "Ülkemiz bu uğurda çok güzel. Şehitlerimize sahip çıkıyoruz. Şehitlerimiz gönlümüzde yattığı kadar. Elbette yokluğunu hissediyorum. Ben onu ne şartlarda büyüttüm biliyor musun? Onu çok iyi bilen benim. Diğer şehit babaları da üzgün yaşıyor. Ben nasıl yaşıyorsam onlar da aynısını yaşıyor. Bir evladını ne demek 25 sene beslemiş, bakmış, vatan uğruna göndermiş. Onun tezkeresini beklerken şehit mertebesi haberi gelmiş. Üzülüyorsun, bir çevren, ailen küçülüyor. Çok şükür, vatan sağ olsun" diye konuştu.

"O bize gelemiyor, biz ona geldik"

Şehit Piyade Komando Er Zafer Arslan'ı ziyarete gelen baba Lütfü Arslan ise, "Babalar Günü bizim için bir hüzün ama oğlumuzu 31 senedir gelip ziyaret ediyoruz. Onunla kendimizi rahatlatıyoruz. O bize gelemiyor ama biz ona geldik. 1995'te askerdi. Kuzey Irak Haftanin Bölgesi'nde 30 Mart 1995'te şehit oldu. Bir çıkarma olmuştu. Büyük bir acı oldu. Ayrıca devletimizin bekası için evladımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arslan, şehit ailelerine ve çocuklarına sabır diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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