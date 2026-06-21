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Jandarmadan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Jandarmadan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
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Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Vatanın birlik ve beraberliği uğruna evlatlarını şehit veren kahraman babaları evlerinde ziyaret eden jandarma personeli, Babalar Gününü kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit aileleriyle yakından ilgilenen ekipler, devletin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit babaları, kendilerini unutmayan jandarma personeline teşekkür ederek, bu anlamlı günde hatırlanmanın kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Jandarma ekipleri ise şehit ailelerinin milletin emaneti olduğunu belirterek, her fırsatta ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Babalar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler, şehit aileleri tarafından takdirle karşılandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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